Bambino muore travolto dall'armadio

21/10/2018 07:39:00

Un bambino è morto in provincia di Roma, travolto dall'armadio sul quale si era arrampicato per giocare. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato in un appartamento di Campoverde, nei pressi di Aprilia, a una cinquantina di chilometri dalla Capitale. A casa c’era il nonno che si trovava in un’altra stanza. Indagano i carabinieri.

Il piccolo era in casa del nonno, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione, quando, secondo una primissima ricostruzione, un mobile è caduto travolgendolo.

Immediatamente è scattato l’allarme, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare; inutile si è rivelata la disperata corsa all’ospedale di Aprilia dove il piccolo è arrivato già privo di vita. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.