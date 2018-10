Il CanicattÃ¬ vince a Favara e completa il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia

24/10/2018 18:05:00

Cala il sipario sugli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia 2018/2019. È il Canicattì a conquistare l'ultimo posto disponibile per far parte delle otto qualificate ai quarti di finale. I biancorossi, infatti, come da pronostico, oggi, al Bruccoleri di Favara, non hanno sofferto nel gestire il risultato di 3-1 ottenuto nel match di andata e si sono imposti sulla Pro Favara per 1-0, grazie alla rete in avvio di ripresa siglata da Iraci.Canicattì, quindi, che, oltre all'ottimo avvio di campionato, può ancora sognare la finale di Licata. Di seguito l'elenco completo delle otto qualificate ai quarti di finale:





Alcamo Canicattì Mazara Sant'Agata Marina di Ragusa Scordia Camaro Giarre Riccardo Tranchida