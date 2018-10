San Vito Lo Capo nella lista dei paesi piÃ¹ belli d'Italia per il 2018 e primo in Sicilia

24/10/2018 18:00:00

San Vito Lo Capo è nella lista dei 20 paesi più belli d'Italia per il 2018. La rinomata località balneare siciliana risulta prima in Sicilia e inserita tra le preferite in tutto il Paese dal motore di ricerca Voli, Hotel e Autonoleggio Skyscanner.it che ha annunciato la lista dei 20 paesi più belli per il 2018.

Come ogni anno, Skyscanner seleziona 20 piccole gemme italiane, che valgono assolutamente una visita. Borghi, città e piccoli comuni italiani dalla bellezza indiscussa, a cui ispirarsi per la prossima gita fuori porta e, magari, da visitare proprio in occasione del prossimo ponte di Ognissanti.

Per stilare questa speciale lista di paesi (qui potete leggerla al completo) uno per ogni Regione, Skyscanner ha considerato i paesi italiani con una popolazione inferiore ai 35mila abitanti, con un borgo ben conservato, e che esprimessero le caratteristiche architettoniche e del paesaggio della propria Regione di appartenenza; oltre a lasciarsi ispirare dai preziosi commenti ricevuti sui social dai propri utenti, in occasione delle campagne precedenti.

San Vito Lo Capo è una delle località balneari più amate grazie al bianco della sua lunga spiaggia cittadina, al sapore dei suoi piatti tipici e gustosi come il couscous, e ai colori avvolgenti dei suoi tramonti, magari da ammirare dall’alto del Belvedere di Macari. San Vito presenta anche tradizione, storia e arte: dalla moresca Cappella di Santa Crescenzia, al centro storico con all’interno il suo Santuario, fino alla costa con il Faro, le torri e le tonnare. Da visitare anche due chicche limitrofe: la Spiaggia del Bue Marino e la Riserva dello Zingaro. Aeroporto più vicino: Aeroporto di Trapani V. Florio (70 Km circa), Palermo Falcone e Borsellino (85 Km circa).