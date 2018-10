Trapani, nuovi orari per il conferimento dei rifiuti nelle postazioni fisse

25/10/2018 22:15:00

Dal 29 ottobre a Trapani saranno in vigore i nuovi orari per il conferimento dei rifiuti nelle postazioni fisse cittadine. In particolare, il conferimento presso le postazioni situate in via Puglia, via B. Sardo, piazza Vittorio Emanuele sarà nelle giornate di Lunedi – martedì – venerdì: dalle ore 13.30 alle ore 17.30. Nelle giornate di Mercoledì – giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 La postazione vicina al campo sportivo Sorrentino non è utilizzabile, invece, a causa di atti vandalici che ne hanno bloccato l’utilizzo.