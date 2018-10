E' morto il pizzaiolo Antonio Ciolino. "Faceva le pizze migliori di Trapani"

31/10/2018 12:17:00

"Faceva le pizze migliori di Trapani". E' con questo pensiero che tantissimi tra amici e clienti ricordano Antonio Ciolino, pizzaiolo di Trapani, morto lunedì. Molto noto nel quartiere di Villa Rosina, Ciolino era titolare della pizzeria da asporto "Pizza e pizza".

Era ben voluto per la sua cordialità, oltre che per la sua bravura. "Crediamoo che nessuna parola possa descrivere lo stato d'animo in cui la maggior parte di noi si trova in questo momento.... Una bella persona, più di ogni altra parola, questa è il primo pensiero che vola a te caro amico di tutti noi..... Ci stringiamo forte attorno alla famiglia e ai collaboratori... Riposa in pace caro amico" è il commento del comitato del quartiere Villa Rosina.

I funerali si sono tenuti oggi nella Chiesa di San Giuseppe.