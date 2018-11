Pioggia e maltempo, allerta e disagi. La situazione in tempo reale

03/11/2018 09:01:00

10,00 - Continua a piovere sia nel Palermitano che nell'Agrigentino. Ma rimangono i disagi nell'emergenza i collegamenti sia nelle strade statali che provinciali e in alcune tratte ferroviarie. Permane l'allerta rossa del dipartimento regionale di protezione civile fino alle 24 di oggi nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, nelle altre province siciliane resta l'allerta arancione.

La strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” resta chiusa al chilometro 44,600 all'altezza di Corleone, per frana.

Rimane l'interruzione nello scorrimento veloce Palermo-Agrigento tra Vicari e Lecara Friddi. Infatti ieri mattina la SS 121 “Catanese” si era allagata a causa per esondazione del fiume San Leonardo.

Ancora problemi sulla strada statale 118 “Centro Occidentale Sicula” tra Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e l’innesto per la Sp 108 per Giuliana in provincia di Palermo.

Ancora chiusa la strada interna che collega Prizzi e Corleone. Interruzione anche nell'Ennese sulla strada statale 640 al chilometro 2 tra Pietraperzia e lo svincolo di Caltanissetta.

Al lavoro in queste ore i tecnici dell'Anas e i tecnici delle province e dei comuni interessati dall'ondata di maltempo.

Sono 25 i tecnici di Rfi al lavoro per ripristinare le normali condizioni di circolazione. È ancora chiusa la tratta ferroviaria che unisce Palermo e Catania, circolazione sospesa fra Marianopoli e Caltanissetta Xirbi e fra Caltanissetta Xirbi e Catenanuova. Chiusa anche la linea Gela – Caltanissetta Xirb. Rimane sospesa la circolazione fra Delia e Campobello e fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xirbi.

09,00 - Allerta meteo rossa in Sicilia occidentale da ieri sera che durerà per tutta la giornata di oggi.



L'allerta meteo di grado rosso è un avviso di elevata criticità diramata dalla protezione civile in caso di fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti.

La protezione civile regionale ha diramato l’avviso di allerta rossa in cui prevede“temporali sui settori occidentali, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Le previsioni indicano che pioverà almeno fino a domani anche se con minor intensità. Ecco nel dettaglio le previsioni in provincia di Trapani.

Sabato, 3 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 44mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2850 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso.

Domenica, 4 novembre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2650 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso.

08,45 - La Commissione Straordinaria che regge il comune di Castelvetrano, in relazione all’avviso di allerta meteo codice rosso pervenuto dalla protezione civile, ha invitato tutti i cittadini a non uscire di casa, se non per motivi di estrema urgenza, sino alle ore 24 di domani.

Si invita la cittadinanza ad evitare di sostare nei locali interrati e seminterrati e comunque posti al di sotto del livello stradale, di evitare, ove possibile, di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte e Zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio – prossimità Torrente Racamino.

Anche il Sindaco di Partanna, Nicola Catania in previsione di persistenti ed intensissime piogge, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Per motivi di sicurezza e incolumità pubblica ha stabilito con propria ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dell’asilo nido e del Cimitero comunale. Vietato inoltre a scopo cautelare il transito e la sosta sui terreni adiacenti l’alveo del fiume Belice sinistro e basso Belice a partire dal 2 novembre e fino alle 24 del 3 novembre e comunque fino a conclusione della vigilanza rinforzata da parte degli enti preposti al controllo e monitoraggio del fiume. Apposita segnaletica stradale è stata installata lungo la strada in prossimità del ponte sul fiume Belice sinistro e che segna il confine tra le due provincie di Trapani e Agrigento, presso la strada che dalla SS188 porta al fiume Belice sinistro in c/da Perollo e nei pressi di C/da Girifittino. Il primo cittadino raccomanda inoltre alla cittadinanza di stare debitamente distante da luoghi pubblici di aggregazione del comune di Partanna, incluse le Ville Pubbliche, giardini, aree a verde, parchi giochi, al fine di scongiurare potenziali pericoli per la caduta di alberi o rami lunghi appesantiti dalle acque meteoriche, e di non sostare presso o sotto alberi al fine di scongiurare il pericolo di cadute e/o di scariche elettriche.

Queste le disposizioni del Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo:

1. la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido;

2. la chiusura della via Mazara Vecchia;

3. la costante sorveglianza del sottopasso di via Ugdulena che verrà chiuso in caso di necessità;

4. l'attivazione del centralino della Polizia Municipale per tutta la durata dell'emergenza, anche nelle ore notturne, per la segnalazione di eventuali pericoli e/o disagi. Il centralino della Polizia municipale è raggiungibile telefonando allo 0923993100 o al 0923723303. Pattuglie saranno operative costantemente sul territorio.