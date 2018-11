Strade e ferrovie: la situazione in Sicilia dopo il maltempo

04/11/2018 20:00:00

Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas sulla viabilità della Sicilia interrotta dal Maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione.

E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada statale 113 ‘Settentrionale sicula’ al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena di un corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al traffico la strada statale 188 dir-C ‘Centro occidentale sicula’. Permangono le chiusure sulle strade statali 118, 119, 121, 188, e 640 dir.

La strada statale 640dir ‘Di Pietraperzia’ è chiusa al traffico in corrispondenza del viadotto Villano I, tra il km 8,800 (innesto con SS 626) e il km 15,400 (Pietraperzia), a causa di un evento franoso a monte del viadotto che ha interessato l’opera provocando l’abbassamento di una pila. Le squadre di Anas e del contraente generale sono a lavoro per il ripristino dei danni sulla strada statale 121 ‘Catanese’, chiusa al km 214, a Vicari, per esondazione presso ponte San Leonardo.

Il traffico in direzione Agrigento-Palermo può proseguire sulla statale 189 (bivio Manganaro) in direzione della statale 285 e percorrerla fino all’immissione in A19 allo svincolo di Termini Imerese. Il alternativa il flusso veicolare può proseguire lungo la statale 640 e l’autostrada A19 oppure percorrere la statale 115 in direzione Sciacca e immettersi sulla statale 624 Palermo-Sciacca. Percorsi inversi per itinerario da Palermo ad Agrigento.

La strada statale 118 ‘Corleonese agrigentina’ è chiusa tra Corleone e Prizzi per il danneggiamento della strada al km 44,700 in seguito all’esondazione di un corso d’acqua. La strada statale 188 ‘Centro occidentale sicula’ è chiusa tra Palazzo Adriano e Chiusa Sclafani, sono in corso le attività di sgombero dei detriti. Per la presenza di massi rocciosi pericolanti sul versante al km 30,000 è chiusa la strada statale 119 ‘Gibellina’.

TRENI. E’ stata riattivata alle 16.00 la circolazione ferroviaria fra Trapani e Castelvetrano, linea Piraineto – Trapani.

Alle 16.01 è stato il Regionale 26640 il primo treno a partire da Trapani.

Proseguono le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria. Oltre 70 persone, fra tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, personale di Trenitalia e delle ditte appaltatrici, sono al lavoro, in aggiunta al personale in servizio, da ieri mattina per riparare i danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo degli ultimi giorni.

Linee Bacino trapanese

Ancora sospesa la circolazione ferroviaria sul tratto di linea Piraineto - Castelvetrano, il maltempo ha provocato l’erosione della massicciata in più punti fra Gallitello e Salemi. Fino al pomeriggio di martedì 6 novembre, giorno in cui è prevista la riattivazione della linea, Trenitalia manterrà attivi i servizi sostitutivi con autobus.

Linea Palermo - Agrigento

Ancora sospesa la circolazione sulla linea Palermo - Agrigento, con particolare criticità fra Fiumetorto e Lercara Diramazione, dove il maltempo ha provocato gravi danni alla sede ferroviaria. I servizi sostituivi con autobus saranno attivati in base alla praticabilità della rete viaria.

Linea Palermo - Catania

Domani mattina riprenderà la circolazione ferroviaria fra Catania e Caltanissetta Xirbi. Continuano, invece, i lavori di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria fra Caltanissetta Xirbi e Fiumetorto. I servizi sostituivi con autobus saranno attivati in base alla praticabilità della rete viaria.

Linea Caltanissetta Xirbi - Caltanissetta Centrale - Canicattì - Gela

Riprenderà domani il traffico ferroviario sulla linea Caltanissetta Xirbi - Caltanissetta Centrale - Canicattì - Gela.

Trenitalia ricorda a chi si mette in viaggio in Sicilia di verificare l’andamento della circolazione ferroviaria consultando trenitalia.com o contrattare il call center gratuito 800 89 20 21.