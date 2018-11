La domenica delle piccole. Bianco Arancio di misura, Sporting R.C.B. a valanga

18/11/2018 17:53:00

Due vittorie diverse ma entrambe efficaci quelle del Bianco Arancio Petrosino e dello Sporting R.C.B. nella quinta giornata del girone A del campionato di Seconda Categoria Sicilia. I petrosileni di mister Gargaglione si impongono di misura al Comunale di Petrosino sullo Juvenilia. A decidere il match è una splendida punizione di Consentino che si infila nel sette della porta avversaria. Brividi nel finale quando De Pasquale si supera parando un rigore a dieci minuti dal termine. Bianco Arancio che si porta così a -3 dalla vetta. Vetta occupata proprio dallo Sporting R.C.B., che a Paolini ha travolto per quattro reti ad una il Custonaci e che con tredici punti raccolti in cinque partite, frutto di quattro vittorie ed un pareggio si prende la tesa della classifica in solitaria, sfruttando il passo falso del Città di Giuliana, incapace di andare oltre il pari contro il Capaci City.

Riccardo Tranchida