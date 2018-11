Hanno tentato di bruciare l'auto del responsabile della discarica dei rifiuti di Trapani

18/11/2018 10:06:00

Hanno tentato di incendiare l'auto del responsabile della discarica di rifiuti di Trapani,in Contrada Borranea, Mario Carta. E' stato lui stesso ad accorgersi che qualcuno voleva dare fuoco alla sua auto e a metterlo in fuga.

Carta era uscito di casa a piedi, è tornato indietro per un imprevisto e ha visto un uomo incapucciato che cospargeva di benzina la sua auto, per dare poi fuoco.

Ha chiamato i Carabinieri e sono intervenuti anche i vigili che hanno "pulito" l'auto. Il giovane è fuggito.

A Carta è arrivata già la solidarietà del Sindaco di Trapani, Tranchida, e dell'amministratore della Trapani Servizi, Guarnotta. Carta è responsabile dell'impianto di Borranea dallo scorso primo Gennaio. La sua nomina fu accompagnata da polemiche. Al momento a Trapani c'è grande tensione sul fronte della raccolta dei rifiuti, perché la differenziata non è stata ancora avviata e la città è fanalino di coda in provincia, e perchè ci sono difficoltà nella gestione del passaggio dei lavoratori da Trapani Servizi ad EnergetikAmbiente. Trapani è una delle poche città in Sicilia a poter contare su una discarica comunale.