Marsala, il concerto di Elisa a Marzo già sold out. Ma costa al Comune 8.000 euro...

21/11/2018 10:03:00

Già sold out, come era prevedibile, i biglietti per il concerto di Elisa, a Marsala, il prossimo 24 Marzo. La data, infatti, è unica per la Sicilia occidentale, e quindi in poche ore i biglietti sono finiti, nonostante il loro costo molto alto: si arriva a pagare anche 75 euro.

Proprio per questo è singolare quanto ha rivelato ieri al Volatore di Rmc 101 la consigliere Luana Alagna, che è stata quella che più è si adoperata per portare Elisa a Marsala. ll concerto non solo costa tanto a chi vuole assistere, ma è costato pure dei soldi alle casse comunali: 8000 euro. "E' la cifra che abbiamo pagato per avere l'esclusiva a Marsala del concerto di Elisa", spiega Alagna, che ha detto che dell'operazione si sono interessati l'assessore Ruggieri e il dirigente Fazio. Ma perchè il Comune deve pagare per un concerto che comunque propone questi prezzi? E' la domanda che si fanno in tanti.

Sembra un po' la replica di quanto avviene con Ryanair: a Palermo atterra "gratis", a Birgi invece la compagnia pretende dei soldi. Allo stesso modo, ormai, gli artisti altrove si esibiscono a loro rischio d'impresa, com'è giusto che sia, a Marsala, invece, hanno bisogno di essere pagati dal Comune, pur potendo contare sul tutto esaurito a prescindere dall' "aiutino".

Secondo fonti di Tp24.it, inoltre, molti consiglieri della maggioranza, come lo stesso vice sindaco Licari, sono all'oscuro della circostanza, cioè del fatto che il Comune abbia dovuto uscire 8000 euro per avere il concerto di Elisa a Marsala.