Lo sport del weekend, Marsala Calcio e Volley a cerca di conferme in esterna

24/11/2018 00:09:00

Sabato 24 novembre 2018, quarto ed ultimo fine settimana completo del penultimo mese dell'anno. In piena attività tutti i tornei agonistici sportivi che riguardano le maggiori realtà marsalesi e del resto della provincia, andiamo a vedere cosa offre questo weekend:



In Serie C Girone C di calcio si disputerà la 13° giornata, nella quale il Trapani del patron Vittorio Morace rimarrà fermo ai box, godendo del turno di riposo offertogli dal calendario. I granata della presidente Paola Iracani, sono comunque certi di rimanere terzi in graduatoria a quota 25 punti.

In Serie D Girone I tempo per la 12° giornata, con il Marsala caro al vice-presidente vicario Antonino Lo Presti che proverà a dare continuità alle tre vittorie consecutive (sono in totale ben otto i risultati utili inanellati) sul difficilissimo campo di Castrovillari (CS) contro i rossoneri locali. Per gli azzurri si tratta di una vera e propria prova di maturità, in quanto un clamoroso blitz vincente significherebbe diventare prepotentemente una delle “anti-Bari” del campionato.

In Eccellenza Sicilia Girone A mercoledì 21 novembre 2018 si sono disputati tre dei quattro “return match” dei Quarti di Finale di Coppa Italia Dilettanti (Coppa Italia di Eccellenza) Fase Regionale 2018-2019. La semifinale “orientale” se la contenderanno i catanesi del Città di Scordia (eliminato il Camaro 1969) e i ragusani del Marina di Ragusa (vincenti sul Giarre 1946), mentre a “occidente”, in attesa che gli agrigentini del Canicattì sbrighino la pratica contro i trapanesi dell'Alba Alcamo mercoledì 28 novembre (3-0 in casa degli agrigentini all'andata), gli altri trapanesi del Mazara non sono riusciti a difendere l'1-1 conquistato all'andata sul campo dei messinesi del Città di Sant'Agata, con i canarini di mister Pietro Tarantino che hanno perso 1-2 venendo amaramente eliminati dalla competizione. Messinesi in vantaggio con Khoris al 25', pareggio momentaneo al 49' di Giacalone, ma rete che vale la qualificazione di Biondo al 75'. Adesso spazio alla 12° giornata, con il Marsala 1912 del presidente Luigi Vinci che ospiterà il Canicattì del tecnico di Mazara del Vallo (TP) Nicola Terranova. Contro i fortissimi agrigentini, gli azzurri dovranno comunque provare a fare risultato, per allontanare ancora di più la zona retrocessione ed avvicinare sempre di più quella promozione.

Così le altre trapanesi del torneo: al “Giovanni Mancuso” di Paceco (TP) sarà derby, con il Dattilo Noir del presidente Michele Mazzara che attende l'Alba Alcamo del presidente Luigi Prestigiacomo. Entrambe le squadre sono sulla soglie dei playoff, e distano soltanto un punticino l'una dall'altra.

Il Castellammre '94 del presidente Nicola Barone ospiterà al Matranga i vicini (ma palermitani) del Partinicaudace, in un caldissimo e fondamentale scontro diretto in chiave salvezza. Infine, il Mazara del presidente Filippo Franzone in piena crisi (si fa il nome del tecnico petrosileno Angelo Galfano, che potrebbe avvicendare il palermitano Pietro Tarantino) è chiamato a fare risultato pieno sul campo di Mussomeli (CL), contro i rossoblu locali, altra squadra in pessima forma.

In Seconda Categoria Sicilia Girone A andrà in scena la 6° giornata: i marsalesi dello Sporting R.C.B. del presidente Benedetto Genna proveranno a mantenere testa della classifica e imbattibilità a Partanna (TP) contro i locali del Bruno Viviano Partanna, mentre i petrosileni del Bianco Arancio Petrosino del patron Antonio Galfano saranno attesi dall'abbordabile trasferta di Custonaci (TP) contro i biancorossi locali.

Ai nastri di partenza anche la Terza Categoria Sicilia Girone Trapani. Due le società dell'hinterland al via: in questa 1° giornata il Petrosino Marsala del patron Baldassare Licari che sarà impegnato in questa prima giornata a Mazara del Vallo (TP) contro lo Sport Club Mazara e il Real Paolini di capitan Antonino Mancuso che andrà in trasferta a Castelvetrano (TP) sul campo della Eleonora Folgore.



In Serie C1 Sicilia Girone A di calcio a 5 si disputerà la 10° giornata, con il Marsala Futsal che sarà atteso dalla partita più logisticamente difficile dell'intero torneo, ovvero dalla trasferta in aereo a Pantelleria (TP) per giocare sul campo in erba sintetica del comunque ostico Pantelleria CG. Gli azzurri sono chiamati ad una buona prestazione, e possibilmente a racimolare punti dopo il deludente pareggio interno della settimana scorsa contro la terza ed ultima trapanese del torneo, lo Sporting Alcamo Onlus.



In Serie A2 Girone Ovest di pallacanestro spazio alla 9° giornata, e la 2B Control Trapani del presidente Pietro Basciano ospiterà l'Azimut Bergamo, in una partita difficile visto che i gialloneri lombardi stazionano al secondo posto della graduatoria.

In Serie D Sicilia Girone Nord si giocherà la 7° giornata, con la Nuova Pallacanestro Marsala della presidente Giuseppina Patti che giocherà in posticipo addirittura mercoledì 28 novembre 2018 ospitando i palermitani della Zannella Cefalù.



In Serie A2 Girone B di pallavolo femminile si gioca il 9° turno, ultimo del girone di andata, con la Sigel Marsala Volley del presidente Massimo Alloro che è chiamata a dare seguito alla seconda vittoria stagionale della settimana scorsa, e lo scenario è difficile ma non impossibile: la trasferta sul taraflex della Conad Olimpia Teodora Ravenna può portare punti al bottino delle lilibetane.

In Serie B2 femminile Girone I tempo per la 7° giornata, e le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte del presidente Santo Catalano sarà di scena sul campo di Castellammare di Stabia (NA), casa della Link Campus University Nemesi Stabiae, in una sfida sì difficile, ma con le selinuntine chiamate a strappare punticini preziosi.

In Serie C Sicilia femminile Girone A è in programma il 5° turno, con le lilibetane della L'Agren Fly Volley Marsala del presidente Roberto Marino alla presa con un proibitivo scontro a Sant'Agata di Militello (ME) contro le locali del Sant'Agata Volley, attualmente seconde in graduatoria trascinate dalla centrale marsalese purosangue Arianna Titone.



In Serie A2 Girone E si disputerà il 7° turno (2° del girone di ritorno) di pallamano femminile la LeAli Marsala della presidente-capitano Eliana Maggio sono attese dalla non agilissima trasferta di Acireale (CT) sul campo della Top Five Acireale.



Emanuele Scavuzzo