Eccellenza, il punto sulla 12Â° giornata

25/11/2018 17:42:00

Si è da poco conclusa la dodicesima giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia 2018/2019. Un turno che ci regala l'impresa della Parmonval contro il Licata ed il conseguente riavvicinamento delle dirette inseguitrici. Di seguito tutti i risultati finali di giornata:

Parmonval-Licata 2-1

Geraci-Castelbuono 1-0

Mussomeli-Mazara 0-2

Pro Favara-Sant'Agata 1-2

Castellammare-Partinicaudace 1-1

Nuova Caccamo-Cus Palermo 3-1

Dattilo Noir-Alcamo 2-1

Marsala 1912-Canicattì 0-3

Si riapre il campionato. Nell'anticipo di sabato la Parmonval batte la capolista Licata a Partanna-Mondello. Avanti i gialloblù con un rigore di Cannavò. Rimonta dei padroni di casa, grazie alle reti di Sidoti e Cocuzza. Ne approfittano le inseguitrici nelle gare domenicali. Il Canicattì rifila tre reti al Marsala 1912 al “Nino Lombardo Angotta”, portandosi a meno uno dalla vetta della classifica. A segno per i biancorossi Di Mercurio, Iraci e Filippone. Vittoria sofferta per il Sant'Agata, che alla fine sbanca Favara. La Pro Favara era riuscita a sbloccare il match grazie ad una rasoiata di Ferraro. Rimonta degli ospiti nella ripresa. Prima arriva il pari di Giannattasio, poi Biondo regala, nel finale, i tre punti ai suoi. Scaccia la crisi il Mazara, corsaro a Mussomeli. Match sbloccato grazie ad una zampata di Rosella e chiuso in zona Cesarini da Caronia. Non si fanno male Castellammare e Partinicaudace, che chiudono sull'uno a uno. Al goal di Norfo, poco prima dell'intervallo, risponde il solito Ruggieri a quattro minuti dal termine. Pesante il successo della Nova Caccamo contro il Cus Palermo. Avanti i cussini al quarto d'ora con Di Miceli, pareggio di Virga prima del riposo. Nella ripresa la ribaltano i padroni di casa, prima con Bertolino e poi con un penalty di Mercanti. Seconda vittoria consecutiva per il Dattilo Noir, che si mantiene in scia play-off, battendo l'Alcamo. Decisive la rete Seckan e l'autogoal di Suhs. Inutile la rete di Speciale che dimezza lo svantaggio per i bianconeri. Infine vince il Geraci, in casa, a tre minuti dalla fine contro il fanalino di coda Castelbuono, grazie ad un bel goal di Azzara. Non c'è, però, la sicurezza che il risultato sarà omologato, in quanto pare che un giocatore ospite avrebbe messo le mani addosso all'arbitro, subito dopo essere stato espulso.

La Classifica:

Licata 30

Canicattì 29

Sant'Agata 26

Mazara 22

Parmonval 21

Dattilo Noir 20

Alcamo 18

Geraci 18

Marsala 1912 14

Mussomeli 14

Castellammare 12

Cus Palermo 11

Pro Favara 9

Partinicaudace 9

Nuova Caccamo7

Castelbuono 2

Il prossimo turno (domenica 2 dicembre 2018):

Alcamo-Mussomeli

Cus Palermo-Marsala 1912

Canicattì-Castellammare

Licata-Sant'Agata

Mazara-Parmonval

Nuova Caccamo-Pro Favara

Partinicaudace-Geraci

Castelbuono-Dattilo Noir

Riccardo Tranchida