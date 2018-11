Birgi, Musumeci: "Abbiamo fatto quello che era necessario fare e confermiamo l'impegno"

30/11/2018 12:33:00

Il presidente Musumeci è arrivato in aeroporto e dopo un breve giro della struttura ha incontrato i giornalisti. Presenti all'incontro anche diversi deputati regionali e soprattutto gli operatori turistici. Hanno disertato l'incontro i sindaci della provincia di Trapani, presente solo il primo cittadino di Catellammare del Golfo Nicola Rizzo.

"Sono contento di essere qui a Birgi non solo per confermare l'impegno del governo regionale non per la sopravvivenza ma a sostegno di uno scalo aeroportuale che ha una funzione necessaria allo sviluppo economico di questa parte della Sicilia - sono queste le prime parole di Musumeci a Birgi -. Sono state dette tante cose e in questo anno mi sono tenuto fuori da ogni polemica. Bisogna parlare solo quando si ha qualcosa da dire. Alla fine del 2017 abbiamo trovato l'aeroporto di Birgi in una fase precomatosa. Se non partiamo da questo dato diventa inutile e paradossale il raffronto con i tempi felici dello scalo trapanese. Partendo da quel dato abbiamo fatto quello che era necessario fare, soccorrere la società nella sua struttura debitoria, porre riparo ad un bando fatto male, abbiamo erogato oltre undicimilioni di euro e normalizzato il consiglio di amministrazione e voglio ringraziare per quanto fatto finora il presidente Angius, la dottoressa Ferraro e il dottore Caruso".