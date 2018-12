Buon compleanno Rmc 101. 42 anni di successi per la radio leader di ascolti

05/12/2018 06:00:00

Buon compleanno Rmc 101. La radio leader di ascolti in provincia di Trapani compie 42 anni. Il 5 dicembre 1976 nasceva Rmc 101, e come ogni anno anche oggi si rinnova l’appuntamento con il compleanno della radio di Marsala e della provincia di Trapani.



Radio storica, tra le prime radio libere nate in Italia, Rmc 101 è da sempre punto di riferimento per la comunità. Una storia fatta di novità e successi, di intrattenimento, musica, informazione, eventi.

E l’ultimo anno è stato specialE. Rmc 101 si è confermata leader di ascolti in provincia di Trapani, grazie alla varietà del palinsesto.

Due importanti novità però hanno riguardato la famiglia di Rmc 101 quest’anno. Rmc infatti è anche sul digitale terrestre. Un'altra scommessa della radio leader di ascolti. La radiovisione è stato un investimento importante per Rmc 101, per molti sembrava un esperimento azzardato, invece si è rivelata una scelta vincente. Sono migliaia infatti le persone che ogni giorno seguono la tv di Rmc 101, dal portale Rmc101.tv o dall'home page di Tp24.it. Da quest’anno è possibile i programmi di intrattenimento, le notizie, la musica anche sul digitale terrestre al canale 612.

Altra novità consiste nei nuovi studi aperti a Trapani. Una nuova casa, oltre quella di Palazzo Grattacielo a Marsala, accanto la stazione ferroviaria, proprio sotto l'Hotel Crystal, in pieno centro. Uno sguardo più attento, più vicino, quindi sul capoluogo.

Rmc è stata radio partner di grandi eventi in provincia di Trapani, tra tutti il Cous Cous Fest.

Sempre puntuale l’informazione sulle frequenze di Rmc 101 e sul portale Tp24.it. Il quotidiano online si conferma il più letto in provincia di Trapani, tra i più seguiti in Sicilia. Stabilmente conta 2 milioni di pagine viste al mese, secondo i dati Google, e si posiziona tra i primi 4 mila siti in Italia, in base alle rilevazioni Alexa.

In questo senso importanti iniziative sono state messe in campo, come il corso di giornalismo gratuito organizzato a Trapani la scorsa primavera e che ha riscosso un gran successo. Rmc 101 e Tp24.it sono inoltre presenti nelle scuole, per un contatto diretto con i più giovani. E’, infatti, in corso il progetto di Alternanza Scuola Lavoro con il Liceo Pascasino di Marsala, nel quale gli studenti stanno facendo i primi passi da speaker e da giornalisti.



Un altro progetto è in partenza. Sono più di diecimila i dischi in vinile in possesso di Rmc. Una straordinaria raccolta che racconta oltre 40 anni di storia della musica italiana e straniera. Oggi, grazie all'accordo con l'Amministrazione Comunale che ha dato in concessione alcuni locali presso il Complesso Monumentale di San Pietro i dischi saranno esposti al pubblico dalla prossima primavera. La catalogazione dei dischi, grazie ad un progetto di Alternanza Scuola Lavoro coordinato dalla Prof.ssa Rosalba Graffeo, sarà effettuata dagli alunni della 4B del corso sistemi informativi aziendali dell'Istituto Tecnico Economico "Giuseppe Garibaldi" di Marsala. Il progetto dell'allestimento sarà curato dall'Architetto Serena Del Puglia.

Nella foto gli alunni dell'Istituto Tecnico Garibaldi, al centro la DS Prof.ssa Sara Ester Garamella, a destra la Prof.ssa Rosalba Graffeo a sinistra l'Amministratore di RMC101 Mario Bornice.

E’ proprio Bornice a commentare i successi di Rmc 101 con queste parole: “Ogni anno il 5 dicembre è per noi un giorno di festa, di auguri e di bilanci. Quest’anno abbiamo superato ogni aspettativa, con importanti novità per i nostri fedeli ascoltatori. Abbiamo messo in atto una vera rivoluzione, siamo sbarcati sul digitale, e aperto una sede a Trapani. Negli ultimi anni la nostra realtà editoriale è quella che ha investito di più, in termini di dotazione tecnica, strumentazioni, qualità dei programmi e staff. La radio, il portale Tp24.it, la radiovisione, gli eventi: ormai siamo un media group affermato e riconosciuto in tutto il territorio".