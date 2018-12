Erice, approvato emendamento sul rilascio di autorizzazioni edilizie

06/12/2018 20:20:00

Il Consiglio Comunale di Erice ha approvato un emendamento al Regolamento per il Rilascio di permesso di costruzione semplificatalo presentato in prima Commissione permanente. L'emendamento è stato presentato dal consigliere comunale Alessandro Barracco.

L'emendamento proposto in Consiglio dalla Commissione stessa subordina il rilascio di autorizzazione edilizia alla presentazione della Lettera di affidamento d'incarico al Professionista. La Sicilia non ha ancora normato, a differenza di altre Regioni, in materia (a parte un circolare di giunta regionale). Erice è la prima città in regione a inserire questo obbligo.