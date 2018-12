07/12/2018 07:00:00

Confartigianato pronta a dare una mano per sostenere le imprese colpite in caso di calamità naturali in Sicilia. L'iniziativa “Confartigianato imprese per l'emergenza arriva dopo la catastrofica ondata di maltempo che un mese fa si è abbattuta sull'isola.



Sono circa 36 mila le imprese artigiane danneggiate dal maltempo.

Per Confartigianato occorrono azioni per combattere i rischi causati dai cambiamenti climatici, con investimenti sulle infrastrutture.