Trapani, la Finanza da Liberty Lines. Ecco cosa cercava

09/12/2018 16:34:00

La Guardia di Finanza di Trapani ha fatto un blitz dalla Liberty Lines, l'ex Ustica Lines, la compagnia di navigazione che controlla anche il Trapani Calcio. E' stata ascoltata, nella sede di Via Orlandini, presidente del Cda, e sono stati acquisti alcuni documenti, ma senza alcun decreto di perquisizione e sequestro.

La compagnia è al centro dell’inchiesta «Mare Monstrum» che nel maggio 2017 portò all'arresto dell'imprenditore Vittorio Morace e dell'allora deputato regionale Mimmo Fazio. L'indagine, su un presunto giro di corruzione, è stata già chiusa.

Sono tredici le persone alle quali, il mese scorso, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini: Tra i 14 destinatari degli «avvisi», oltre a Morace e al padre Vittorio, figurano l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, l’ex sottosegretario Simona Vicari, l’ex sindaco di Trapani ed ex deputato regionale Girolamo Fazio, il deputato regionale Marianna Caronia, la dirigente regionale Salvatrice Severino.

Per l’accusa la società di Morace avrebbe ottenuto, tra il 2008 e il 2014, dieci milioni di euro come compensazione finanziaria di servizi di trasporto marittimo che in realtà non sarebbero stati effettuati. Il caso è stato sollevato dall'opposizione sostenuta, nella gestione burocratica dei bandi e delle erogazioni, da un’altra dirigente regionale, Dorotea Piazza, che sarebbe stata per questo minacciata.

In cambio del sostegno agli interessi della Ustica Lines, Morace avrebbe finanziato con due bonifici di 5 mila euro ciascuno il progetto politico di Crocetta «Riparte Sicilia» mentre avrebbe regalato un orologio a Simona Vicari per avere appoggiato un emendamento legislativo favorevole all'armatore. Sia Crocetta che Vicari hanno negato di avere esercitato pressioni e di avere svolto interventi di alcun genere. Crocetta ha anche spiegato di avere rendicontato il contributo e di avere seguito, nella predisposizione dei bandi, una linea sfavorevole alla Ustica Lines. Vicari si è dimessa da sottosegretario.