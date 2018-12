Trapani, “Dalla campagna con amore”: al “Nuara” il ciclo di incontri della Coldiretti

12/12/2018 08:30:00

Prosegue al “Nuara – Cook Sicily” l'attività di promozione e valorizzazione della cultura gastronomica e delle produzioni territoriali. Venerdì 14 dicembre alle 20.00 in via Bastioni 2 a Trapani, si terrà il primo incontro del nuovo ciclo: “Dalla campagna con amore”, realizzato in collaborazione con la Coldiretti Trapani/Campagna Amica.

In piena filosofia “Campagna Amica” gli appuntamenti saranno volti ad esprimere il valore dell’agricoltura territoriale attraverso incontri diretti con i produttori, valorizzando al meglio la materia prima attraverso cooking show e degustazioni. Un'esperienza interessante in cui i presenti potranno conoscere tutte le qualità, i valori nutrizionistici e le potenzialità dei prodotti a filiera corta. Appuntamento dunque per 14 dicembre con l'incontro dal titolo “L'orto di Mimì Sugamele e la sua stagionalità”.Le pietanze saranno realizzate dall'agri chef Antonino Guidotto.

Il centro di cultura gastronomica Nuara-Cook Sicily (via Bastioni 2 - Trapani),promosso dall'Associazione Culturale Trapani Welcome, comprende una scuola di cucina con lezioni pratiche e stages a contatto diretto con le produzioni locali; un'attività di conservatoria e di recupero di tecniche e tradizioni; corsi di educazione alimentare per bambini e ragazzi; eventi enogastronomici e culturali con l'obiettivo di far conoscere il ricco patrimonio di tecniche, conoscenze e abilità artigianali che la Sicilia, e in particolare il territorio di Trapani possiede.

Per informazioni e per iscriversi ai corsi è possibile chiamare il numero 3402427212 oppure consultare il sitowww.cooksicily.it.