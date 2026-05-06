Cous Cous Fest, al via le selezioni degli Chef per il Campionato Italiano Conad  

06/05/2026 02:00:00

Tornano le sfide ai fornelli del Cous Cous Fest, che anche nel 2026 accende i riflettori sulla creatività culinaria con le selezioni per il Campionato Italiano Conad e il Next Generation Student Contest, rivolto agli studenti degli istituti alberghieri.

L’appuntamento è fissato dal 18 al 26 settembre 2026 a San Vito Lo Capo, con le finali delle gare culinarie previste il 18 e 19 settembre sul palco del festival.

Iscrizioni aperte fino al 10 giugno

Le candidature sono già aperte e resteranno disponibili fino al 10 giugno 2026 sul sito ufficiale del festival. La partecipazione è gratuita e richiede la presentazione di una ricetta originale a base di cous cous, accompagnata da foto e descrizione del piatto.

Il contest è promosso da Conad, storico main sponsor della manifestazione, e si rivolge sia a chef professionisti e food content creator sia agli studenti del 3°, 4° e 5° anno degli istituti alberghieri italiani.

Selezione e votazione: giuria tecnica e popolare

Il percorso verso la finale prevede una doppia selezione:

una giuria popolare online , che permetterà ai partecipanti di raccogliere voti attraverso la propria community

, che permetterà ai partecipanti di raccogliere voti attraverso la propria community una giuria tecnica, composta da giornalisti ed esperti del settore gastronomico

Le due ricette più votate online per ciascuna categoria accederanno direttamente alla fase finale, mentre gli altri finalisti saranno scelti dalla giuria tecnica. In totale saranno selezionati 4 chef e 4 studenti.

I premi in palio

Per gli chef professionisti ed emergenti, il vincitore sarà incoronato “Campione Italiano Conad 2026”, ottenendo inoltre l’accesso alla squadra italiana che parteciperà al Campionato del mondo di cous cous.

Per gli studenti, invece, è previsto il titolo di “Campione Next Generation Student Conad 2026” e l’opportunità di affiancare il campione italiano nella competizione internazionale.

Gli organizzatori

“Sostenere il Cous Cous Fest significa essere al fianco delle comunità e dei territori, promuovendo progetti che generano valore culturale e opportunità concrete”, ha dichiarato Francesco Avanzini, Direttore Generale di Conad.

Sulla stessa linea anche Danilo Toppetti, Amministratore Delegato di PAC 2000A Conad, che ha sottolineato il valore della manifestazione come punto d’incontro tra culture del Mediterraneo e occasione di sviluppo economico per i territori.



