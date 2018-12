Trapani, la Regione Sicilia fa marcia indietro sui tagli al trasporto pubblico locale

15/12/2018 22:00:00

La Regione Sicilia con la nuova norma sul trasporto pubblico fa un passo indietro sui tagli annunciati al trasporto locale, o almeno lo fa in parte perché rimangono ancora i tagli del 20% per le due annualità 2019-2020.

Dopo il confronto tra Governo Musumeci, l'ASSTRA che rappresenta le aziende di trasporto e i sindacati si è ottenuto questo risultato che tranquillizza in parte i vertici di ATM Spa. Moderata soddisfazione è stata espressa per la decisione della Giunta Regionale e per l’approvazione all’ARS dall’Amministratore di ATM, Massimo La Rocca: "Non è solo una questione di “far quadrare i bilanci”, ma piuttosto di intraprendere, insieme ai suggerimenti della amministrazione comunale, una nuova politica della mobilità urbana e di sviluppo della stessa ATM se vogliamo puntare alla piena efficienza del Trasporto Locale".