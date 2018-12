Mazara, il consiglio comunale sul dragaggio del Porto Canale. Gli "autonomisti" arrabbiati

18/12/2018 08:10:00

Il gruppo Consiliare Autonomisti, promotore del Consiglio Comunale Aperto in merito al dragaggio del Porto Canale di Mazara, esprime fiducia per il nuovo progetto che la Regione Sicilia redigera' per Mazara del Vallo, che prevede l'escavazione non solo della foce del fiume ma anche di buona parte del Porto Nuovo e di tutto lo specchio acqueo del Porto Canale. Ma non è tutto. Ecco cosa chiede il gruppo.

Detto cio', questo Gruppo Consiliare rimarra' vigile e di conseguenza, chiedera' nel 2019 un nuovo incontro con l'On. Nello Musumeci per verificare lo stato di avanzamento della nuova proposta.Ci teniamo altresi' a sottolineare che ancora una volta la citta' viene mortificata da tutti, specie dai nostri Consiglieri Regionali On.Stefano Pellegrino, On.Baldo Gucciardi, Ass. Girolamo Turano, Ass. Edy Bandiera che erano stati invitati alla seduta e che hanno preferito non presenziare infischiandosene dei problemi della Citta' di Mazara del Vallo. Da non sottovalutare tra l'altro, l'assenza della stampa locale!!Contrariamente a quanto appreso da fonti giornalistiche, il nostro Gruppo Consiliare si schiera accanto degli operatori del settore nella fattispecie rappresentati dalla Signora Asaro intervenuta ieri durante i lavori della seduta. E' questo il segnale che deve passare, ed e' per questo che tutti insieme dobbiamo lavorare, per cercare di non far morire la cantieristica e tutte le attivita' connesse legate al settore ittico di questa citta'. Ancora una volta Mazara del Vallo viene mortificata da tutti, nessuno escluso!!! Altra testimonianza chiave e' stata l'assenza del Sindaco e di buona parte della Maggioranza che sostiene lo stesso.Consigliamo tra l'altro all'Amministrazione Comunale di cambiare strategia, perche' la teoria delle lettere, letterine, interviste e comunicati stampa, come abbiamo avuto modo di vedere e' risultata essere un fallimento. Bisogna alzarsi dalla sedia e andare a battere i pugni nelle sedi opportune.Questo Gruppo Consiliare non si fermera' qui, andra' avanti nel rispetto delle istituzioni, consapevoli che voglia e umilta' saranno 2 perni fondamentali per vincere questa battaglia.Il dragaggio del Porto Canale e' la vita della citta'.