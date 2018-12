Marsala, l'incompiuta di Strasatti? E' sempre piÃ¹ abbandonata. Ecco le immagini

20/12/2018 06:00:00

E’ una delle opere pubbliche meno riuscite a Marsala. La più inutilizzata, e per molti tra le più inutili. E’ quella che dovrebbe essere la nuova piazza fiera di Strasatti. Nuova era l’idea, nuovo era il progetto, nuovo era tutto. La piazza però è un’eterna incompiuta. E tale è destinata a rimanere a distanza di anni.





Doveva essere la nuova area polifunzionale di una delle contrade più popolose. Pensata e realizzata ai tempi dell’amministrazione Carini, l’area di 20 mila metri quadrati era destinata soprattutto ad accogliere la fiera e il mercato che si tengono a Strasatti. C’è anche un anfiteatro, che come acustica non è un granchè, ma che doveva servire per gli spettacoli che vengono organizzati spesso nella contrada. Bagni, cancelli, parcheggi. C’era tutto. Era stato pagato tutto. I lavori sono costati oltre un milione di euro. Quello che doveva essere un regalo alla contrada non è stato proprio regalato. Tutto pagato con soldi pubblici, dei marsalesi.

Cosa è successo? La piazza non è mai stata utilizzata. Non è mai entrata in funzione. Nessun mercato, nessun evento, nessuna fiera. Solo vandali. Prima hanno cominciato a rubare dentro i bagni pubblici. Poi hanno portato via tombini, poi hanno rubato i cancelli. Adesso non c’è più nulla da prendere, neanche le mattonelle. Dentro quella piazza, dall’asfalto morbido e fatto non proprio a regola d’arte, ci scorrazzavano i ragazzini con gli scooter. Per evitare che vandali e centauri abusassero di quel luogo, in attesa di destinazione, erano stati messi dei massi di tufo. Ma sono stati puntualmente abbattuti e adesso vi si può entrare. Tutto attorno degrado e incuria. Bottiglie di vetro, rifiuti, erbacce che stanno prendendo il sopravvento sulla creazione dell’uomo. Si stanno inghiottendo tutto.









Della piazza di Strasatti se n’è tornato a parlare negli utlimi mesi a Marsala.

In estate il consiglio comunale ha tagliato le somme destinate al completamento dei lavori dal piano opere pubbliche. 80 mila euro che sarebbero stati spesi per recuperare la piazza, in attesa, ancora, di utilizzarla per qualcosa.

Dopo i fatti del piano opere pubbliche alcuni consiglieri comunali sono intervenuti per ripulire, per quanto possibile, una parte della piazza.



3000 bottiglie di vetro, un numero impressionante, quasi da stabilimento vitivinicolo o birrificio, sono quelle recuperate nella piazza “nuova” di Strasatti dai consiglieri comunali di Marsala, Federica Meo, Calogero Ferreri e Mario Rodriquez.

I tre consiglieri, armati solo di tanta buona volontà hanno pulito quella che doveva diventare una piazza e che rimane una delle tante incompiute.



Sempre Calogero Ferreri ha presentato oltre un mese fa una richiesta di accesso agli atti per visionare tutta al documentazione su quella piazza. Una richiesta che il Comune non ha ancora soddisfatto. Certo è che lo stato dei luoghi è da terzo mondo, e quella piazza sembra essere destinata a rimanere l’ennesima, triste, incompiuta, frequentata da vandali e ubriaconi.