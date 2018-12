Salemi, Ritorna la Processione di Natale con il coinvolgimento di 300 alunni

20/12/2018 07:01:00

Emozione elettrizzante per l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi-Giovanni Paolo II” di Salemi e Gibellina!

All’interno del progetto di Istituto “ Coloria...amo il mondo - Per una cittadinanza consapevole”, dopo ben vent’ anni, ritorna la processione di Natale nella città realizzata dalla scuola .

Il Dirigente scolastico dell’Istituto, Prof. Salvino Amico, accoglie con grande entusiasmo la proposta progettuale delle Prof.sse Lidia Angelo e Cinzia Marrone e del Prof. Pietro Pedone che con dedizione ed entusiasmo hanno organizzato meticolosamente il corteo natalizio.

Non è mancato il supporto dei docenti della scuola secondaria di I grado e della scuola Primaria e dei genitori degli alunni dei tre ordini di scuola: tanti i vestiti, gli strumenti e gli accessori realizzati dalla scuola, centinaia i costumi cuciti dalle famiglie.

A partecipare non saranno soltanto gli alunni di Salemi ma anche una cospicua delegazione degli alunni di Gibellina.

Il 20 Dicembre 2018 alle ore 17.00 la rappresentazione natalizia vedrà protagonisti circa 300 alunni delle scuole medie e alcuni bambini della scuola primaria che riproporranno le peculiarità della tradizione artigianale e contadina locale, alcune scene come la fuga in Egitto, lo Sposalizio, la Natività e l’arrivo dei Magi.

Il corteo verrà inoltre animato da due cori dell’Istituto preparati dai docenti di Educazione musicale.

La sfilata partirà dalla piazza Alicia, si snoderà lungo via Garibaldi, Piazza Libertà, Via Matteotti, via G. Amendola per risalire da via San Giovanni, per poi approdare in Chiesa Madre dove gli studenti daranno vita a canti, poesie e musica proprie della tradizione natalizia.

“La processione di Natale della scuola media – per il sindaco Domenico Venuti – è una delle tradizioni più belle e sentite per i ragazzi di Salemi. Una tappa che ha caratterizzato il percorso formativo di tante generazioni e che ha lasciato sempre bei ricordi in tutti i giovani che vi hanno preso parte. Auguro ai ragazzi che saranno protagonisti quest’anno di rivivere le stesse emozioni che tanti di noi hanno vissuto negli anni passati“.