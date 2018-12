Sicilia, Lo Curto (Udc): "Esercizio provvisorio segnale di responsabilitÃ  del Governo"

30/12/2018 02:00:00

“Il varo dell’esercizio provvisorio per un mese non è una sconfitta ma il chiaro segnale del senso di responsabilità del governo Musumeci per salvaguardare la spesa incomprimibile come quella legata agli stipendi del personale e ai contratti per i servizi. Il dato politico importante è rappresentato dal fatto che già in parlamento si trovano i ddl per la legge di stabilità e il bilancio della Regione.



Sono certa, come lo è la coalizione di governo, che entro gennaio l’Ars varerà gli strumenti finanziari, in controtendenza rispetto al recente passato quando bilancio e legge di stabilità andavano in Gazzetta Ufficiale solo a metà maggio. Con questo governo si è cambiata rotta in tanti settori. Abbiamo, ad esempio, un Piano dei Rifiuti già approvato in Giunta dopo anni di inerzia, cresce la certificazione della spesa dei fondi europei dopo i fallimenti del precedente governo, in parlamento ci sono già ddl importanti come quello sul diritto allo studio. E non si può non sottolineare come in pochi mesi il governo Musumeci sia riuscito a portare a casa un accordo con lo Stato che ci consente di contare su 2 miliardi in più nella finanza regionale. Alle chiacchiere del passato stiamo rispondendo con i fatti. E quindi, al di là del gioco delle parti, mi aspetterei l’onesto riconoscimento dei meriti di questo governo anche dalle opposizioni. Sono convinta peraltro che se l’iter della finanziaria procederà speditamente, come da calendario annunciato dal presidente Miccichè, si potrà non ricorrere all’esercizio provvisorio con buona pace dei menagrami che gufando contro il governo di fatto vanno contro i siciliani”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Assemblea regionale siciliana.