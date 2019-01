Allerta meteo: storica ondata di freddo e neve in arrivo anche in Sicilia

02/01/2019 22:29:00

Preparate la borsa dell'acqua calda. Un'ondata eccezionale di freddo è attesa in Sicilia per le prossime ore, con la neve anche a bassa quota. Chissà, forse si rivivranno alcune scene del dicembre del 2014, quando tutta l'isola, anche la provincia di Trapani, fu eccezionalmente coperta dalla neve (vi ricordate? qui foto e video di quell'evento straordinario).

Ecco cosa dicono gli esperti:

In Sicilia avremo precipitazioni abbondanti nei settori tirrenici dell’isola, tra Palermo e Messina. Le precipitazioni andranno invece via via scemando scendendo verso Sud. Tra Giovedì sera e Venerdì 4, nel “clou” dell’ondata di gelo, la neve potrà imbiancare anche Palermo e Messina: una circostanza molto rara, le cui probabilità in base agli ultimi aggiornamenti sono molto elevate.

Più difficile, ma affatto impossibile, che Venerdì arrivi la neve anche a Catania. Nevicherà anche a Enna e Caltanissetta, più difficile che nevichi in modo serio e significativo nelle zone meridionali della Regione e nelle estremità occidentali e orientali: Trapani, Agrigento, Siracusa e persino Ragusa nonostante l’altitudine difficilmente vedranno nevicate. La neve sarà abbondante nelle zone interne tra Monti Sicani, Madonie, Nebrodi, Etna e Peloritani.

Accumuli molto importanti sull’Etna, specie nei versanti settentrionali e occidentali (oltre 40cm a Bronte), ma sarà molto più significativa la neve che Venerdì potrebbe copiosamente imbiancare le coste tirreniche, da Capo d’Orlando a Cefalù, da Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto fino a Patti, Termini Imerese e Bagheria, forse anche Castellammare del Golfo. Si imbiancheranno persino Ustica e le isole Eolie, destinate a rimanere isolate per un gelido vento di tramontana che soffierà con raffiche superiori agli 80km/h rendendo il mare molto grosso.