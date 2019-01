Mazara, domenica il corteo dei Re Magi

05/01/2019 08:50:00

Proseguono le manifestazioni natalizie e d’inizio d’anno promosse dall’Amministrazione Comunale che si concluderanno domenica 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

L’Associazione Culturale Giardini d’Arte in collaborazione con i performer del laboratorio teatrale LAT il 6 gennaio metterà in scena “Il corteo dei Re Magi”, ovvero El Cortejo de los Reyes Magos che vuole essere la memoria dell’inizio di una cultura arrivata dalla Spagna in Sicilia che si collega al soggiorno di Federico III d’Aragona a Mazara, avvenuto nel 1318”.Il via alle ore 17,30 da Porta Palermo.

La narrazione e la regia sono del professore Giovanni Isgrò, docente dell’Università di Palermo, che presenta l’evento: El Cortejo de los Reyes Magos si snoderà da Porta Palermo, verso corso Vittorio Veneto e corso Umberto I, per raggiungere piazza Santa Veneranda, presso la quale, davanti al portale dell’omonima chiesa, sarà collocata la “Sacra Famiglia” in attesa dell’adorazione dei Magi, e non solo. Il corteo dei tre Re a cavallo, sarà infatti preceduto dalla corte regale di Federico III (che proprio nel 1318 battezzò nella Cattedrale di Mazara il figlio Ruggero), dal Vescovo dell’epoca, dal primo Giurato, dai tamburi di rappresentanza, dall’Angelo-guida, e dalla Stella Cometa.

Per quanto riguarda i criteri di regia, dovendosi offrire agli “spettatori” una visione scenicamente coesa di una comunità concentrata verso il grande evento, è stata accolta la collaborazione della parrocchia di Santa Maria di Gesù che impersonerà i pastori in visita a Betlemme. Essa agirà di concerto con i performer del laboratorio teatrale LAT e dell’Associazione “Giardini d’Arte”. I cavalli dei Re Magi fanno parte invece della scuderia “Magic Horse” di Mazara del Vallo”. L’evento è patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo.

In occasione del Corteo dei Re Magi, il Comando della Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza n. 232/2018.

Domenica 06/01/2019 dalle ore 08:00 alle ore 22:00: Divieto di sosta con rimozione forzata nella Piazza Santa Veneranda; dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Divieto di sosta con rimozione forzata nella Via M. Del Paradiso (lato sinistro della Chiesa S.Maria Delle Grazie); dalle ore 15:00 alle ore 21:00: Divieto di sosta con rimozione forzata nella Via Santa Caterina (lato destro nel tratto compreso tra la Via Settevanelle e il Largo A. Rizzo Marino ); dalle ore 17:00 Divieto di circolazione: Piazza Porta Palermo - Via V.Veneto – Corso Umberto I – Via Settevanelle – Via Santa Caterina – Via Mons. Audino – Piazza Santa Veneranda.

L’ordinanza non si applica ai veicoli di servizio, di soccorso e di supporto alla manifestazione.