Trapani, il Comune rientra nel Distretto Turistico della Sicilia Occidentale

La città di Trapani rientra nel Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. Lo ha deciso il consiglio comunale nel corso dell'ultima seduta. Soddisfatta dell'importante riconquista, la consigliera comunale Anna Garuccio, che ritiene questa decisione coerente con quel processo di sviluppo sia culturale che turistico.

Per la Garuccio, la cultura e il paesaggio devono tornare a rappresentare quel fattore chiave delle politiche di sviluppo. "Biblioteche, riserve, musei, luoghi che producono cultura, sono ambiti potenziali di sviluppo per nuove professionalità e nuove opportunità di crescita per il territorio trapanese.

La valorizzazione dei beni culturali e ambientali - conclude Garuccio - siano infatti un motore fondamentale di innovazione, soprattutto in un contesto come il nostro, utile per la coesione sociale e soprattutto per lo sviluppo di nuove economie".