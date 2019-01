La ragazza di Trapani ferita nell'esplosione di Parigi. E' grave, la famiglia è di...

12/01/2019 15:03:00

Più passano le ore più si fa drammatico il bilancio della forte esplosione che ha scosso il centro di Parigi, nel quartiere dell’Opera. La deflagrazione ha distrutto una boulangerie in rue de Trevise, non lontano dal teatro Folie Bergere, nel IX arrondissement. Due persone sono morte. In un primo momento era circolata la notizia che l’esplosione aveva provocato quattro morti. Poi è stato rivisto al ribasso il bilancio delle vittime. La procura della capitale francese ha infatti comunicato che i morti sono due – due vigili del fuoco – e non quattro, come precedentemente comunicato dal ministero degli Interni. Secondo l’ultimo aggiornamento, i feriti sono 47, dieci in gravi condizioni e 37 feriti in modo lieve.

Tra i feriti gravi c’è anche una giovane di Trapani che lavora in un hotel vicino al luogo dell’esplosione. La giovane si troverebbe attualmente all’ospedale parigino de Lariboisiere. Dalla Farnesina per ora non ci sono conferme ufficiali. Secondo fonti di Tp24.it la giovane è originaria della frazione di Xitta, e la famiglia già sarebbe in contatto con le autorità.

L’esplosione è avvenuta dopo un incendio e sarebbe stata provocata da una fuga di gas. La prefettura ha invitato la cittadinanza a «evitare la zona e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso».