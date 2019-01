Lo sport del weekend, trasferta cruciale per la Pallacanestro Trapani

12/01/2019 02:48:00

Sabato 13 gennaio 2019, secondo weekend del mese e dell'anno solare. Cosa aspetta le maggiori squadre sportive marsalesi e dell'intera provincia? Andiamolo immediatamente a scoprire:



In Serie D Girone I di calcio è in programma il 19° turno (2° del girone di ritorno) ed il Marsala del vice-presidente vicario Antonino Lo Presti sfiderà in trasferta il Rocella. Gli azzurri si presenteranno a Roccella Jonica (RC) dopo una settimana travagliata (l'ennesima), ma con la certezza di dover fare punti per avvicinare la quota salvezza. Il Marsala è ben saldo al terzo posto della graduatoria con 30 punti, i reggini invece ne hanno 21 e sono in piena zona playout. All'andata finì 2-0 per i lilibetani con i gol messi a segno da Prezzabile e da capitan Nagib Sekkoum.

In Eccellenza Sicilia Girone A va in scena la 17° giornata (2° di ritorno) con il Marsala 1912 del vice-presidente vicario Giovanni Li Causi che andrà in trasferta sul campo del Geraci. A Castellana Sicula (PA) gli azzurri affronteranno i coriacei madoniti padroni di casa: Marsala 1912 a quota 17 punti ed in piena zona playout, Geraci con 24 punti stazionante nella parte medio-alta della classifica. La gara di andata finì 0-1 con il gol vincente per i palermitani messo a segno da Serio.

Così le altre trapanesi del campionato: il Castellammare '94 del presidente Nicola Barone affronterà la Pro Favara. I castellammaresi sono al momento a metà classifica (ottava piazza) con 22 punti, mentre gli agrigentini sono a 18 punti in zona playout: la partita sarà difficile e fondamentale per entrambe.

I pacecoti del Dattilo Noir del presidente Michele Mazzara ospitano la Nuova Città di Caccamo. I gialloverdi sono in posizione playoff con 29 punti, i palermitani ad oggi sarebbero direttamente retrocessi con soli 9 punti all'attivo, in penultima posizione: partita semplice. Infine, il Mazara del presidente Filippo Franzone attende l'Alba Alcamo del presidente Luigi Prestigiacomo. I canarini si presentano al derby in piena crisi, fuori dalla zona playoff (sesto posto) con 26 punti, i bianconeri sono noni con 21 punti e devono stare attenti a non farsi risucchiare dalle sabbie mobili della bassa classifica.

In Seconda Categoria Sicilia Girone A spazio all'11° giornata. I marsalesi dello Sporting R.C.B. del presidente Benedetto Genna ospiteranno i petrosileni del Bianco Arancio Petrosino del presidente Mario Parrinello. Partita importante sopratutto per gli ospiti, a metà classifica con 13 punti, che hanno assoluto bisogno di vincere per rincorrere il treno dei playoff, mentre i lilibetani, terzi con 17 punti, devono provare a rimanerci dentro il più a lungo possibile.

In Terza Categoria Sicilia Girone Trapani si gioca il 5° turno. I lilibetani del Real Paolini del presidente Giuseppe Culicchia saranno di scena in trasferta contro la Margheritese 2018. A Santa Margherita di Belice (AG) i giallorossi, a quota 6 punti ed a metà classifica, incontreranno la capolista a punteggio pieno (12 punti). I locali del Petrosino Marsala del patron Baldassare Licari giocheranno sul campo dell'Eleonora Folgore. A Castelvetrano (TP) si potrà fare bottino pieno, visto che in classifica fino a questo momento sono maturati 6 punti contro un solo punto dei padroni di casa.

In Eccellenza Sicilia femminile si disputa la 2° giornata, con il Marsala Femminile del presidente Giovanni Chirco che affronta il Monreale. Le azzurre dovranno riscattare l'inaspettata sconfitta rimediata al debutto, mentre le palermitane alla prima giornata hanno riposato. C'è però un recente precedente in gara ufficiale fra le due contendenti: la 1° giornata del Triangolare di Semifinale della Coppa Italia 2018-2019 Fase Regionale ha visto disputarsi proprio Marsala Femminile – Monreale, con la sfida terminata 1-1 (rete lilibetana siglata da Termine per il momentaneo vantaggio).



In Serie C1 Sicilia Girone A di calcio a 5 è tempo per il 14° turno (1° di ritorno) ed il Marsala Futsal del presidente Paolo Tumbarello affronta il Palermo Calcio a 5. Lilibetani a quota 20 punti in classifica, al quinto posto ed in posizione utile per i playoff, palermitani invece terzultimi ed in zona playout con 12 punti: non bisogna assolutamente perdere punti preziosi, l'obiettivo salvezza è vicino.



In Serie A2 Girone Ovest di pallacanestro andrà in scena la 16° giornata (1° di ritorno), con la 2B Control Trapani del presidente Pietro Basciano che andrà a giocare in trasferta contro la Leonis Roma. Per le canotte granata, undicesime a quota 14 punti, sarà l'occasione propizia per agganciare i capitolini, al momento in zona playoff promozione con 16 punti, e distanziare la zona playout.

In Serie D Sicilia Girone Nord spazio alla 13° giornata (2° di ritorno), e la Nuova Pallacanestro Marsala della presidente Giuseppina Patti affronterà la Virtus Trapani. Si profila un derby sentito ed equilibrato, con entrambe le squadre nella zona medio-bassa della classifica appaiate a 10 punti, smaniose di allontanare la zona calda ed avvicinare quella playoff.



In Serie B2 Girone I di pallavolo femminile si gioca la 12° giornata, con le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte del presidente Santo Catalano che ospitano la Planet Strano Volley Light. Contro la squadra di Pedara (CT), stazionante nella parte medio-bassa della classifica a quota 13 punti, ci sono speranze per le derelitte selinuntine (penultime, in zona retrocessione con 5 punti) di strappare qualche punto.

In Serie C Sicilia Girone A la L'Agren Fly Volley Marsala del presidente Roberto Marino affronta il Città di Altofonte. Contro le palermitane è un vero e proprio scontro salvezza, visto che entrambe le compagini sono in zona retrocessione (terzultime le lilibetane, penultime le ospiti) rispettivamente con 7 e 5 punti.



Emanuele Scavuzzo