Pantelleria, l'avvocato Diego Maggio nominato esperto per il riconoscimento Unesco

18/01/2019 22:00:00

L’avvocato marsalese Diego Maggio è stato designato in rappresentanza del Comune di Pantelleria quale esperto nell’ambito del comitato di Coordinamento per la gestione del riconoscimento UNESCO – Pantelleria.

Il 26 novembre 2014, infatti, l’UNESCO ha iscritto “La pratica agricola tradizionale della coltivazione della “vite ad alberello” di Pantelleria” nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Una responsabilità culturale e ambientale per la quale il ministero per le politiche agricole , a difesa di questo unicum rappresentanto dalla vite ad alberello pantesca, con decreto interdipartimentale n. 3218 del 22 settembre 2015 ha istituito il Comitato di coordinamento in seno al quale Maggio è stato indicato.

Diego Maggio è un profondo conoscitore della cultura gastronomica e, soprattutto, vitivinicola del territorio della provincia di Trapani. È autore di pubblicazioni sul vino Marsala e sui vini siciliani in genere, ha contribuito a redigere il disciplinare per la produzione del vino Marsala e da anni e socio attivo, e ne è stato anche presidente, della associazione Paladini dei vini che si propone di “valorizzare i vini di Sicilia premiando le persone e le aziende che contribuiscono a quest'opera.