Lo sport del weekend, il Marsala 1912 deve tornare a far punti nel derby contro il Dattilo

Sabato 19 gennaio 2019, siamo alle porte di un weekend frenetico per le maggiori squadre sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani. Ecco cosa ci aspetta:



In Serie C Girone C di calcio si gioca il 21° turno (2° del girone di ritorno), con il Trapani del patron Vittorio Morace, in procinto di passare la mano e vendere la società, che attende la Vibonese. I granata sono terzi in graduatoria a quota 37 punti, saldamente in zona playoff così come gli avversari di Vibo Valentia che inseguono con qualche posizione di ritardo a quota 29. Non sembra un impegno proibitivo per i padroni di casa. All'andata finì 0-2 con le reti di Evacuo e di capitan Luca Pagliarulo.

In Serie D Girone I è in programma la 20° giornata (3° di ritorno), con il Marsala del vice-presidente vicario Antonino Lo Presti che affronterà l'ACR Messina. I peloritani, partiti con ambizioni di classifica ben diverse, languono in terzultima posizione e in zona playout a quota 20 punti, ben undici in meno dei lilibetani terzi in classifica e in piena zona playoff. La partita sarà accesa e difficile, con entrambe le squadre a caccia di punti salvezza. All'andata, in terra messinese finì 3-2, con gli azzurri in vantaggio con capitan Sekkoum poi vistisi demolire dalla doppietta di Arcidiacono e dal gol di Gocimano che resero vana la rete della bandiera di Candiano.

In Eccellenza Sicilia Girone A va in scena la 18° giornata (3° di ritorno), ed il Marsala 1912 del vice-presidente vicario Giovanni Li Causi affronta il derby contro i pacecoti del Dattilo Noir del presidente Michele Mazzara. Gli azzurri sono reduci da tre sconfitte consecutive, e hanno 17 punti in classifica, imbrigliati nella zona playout; i pacecoti dal canto loro sono quarti a 32 punti, in zona playoff, ma si sa perfettamente che un derby è una gara dove il pronostico dato dalla graduatoria conta poco. All'andata finì 1-0, con il marsalese ed ex di turno Fina a timbrare il cartellino.

Così le altre trapanesi del campionato: il Mazara del presidente Filippo Franzone è ospite del Castelbuono, e contro i madoniti palermitani i canarini devono per forza tornare a vincere: mazaresi settimi a 27 punti, Castelbuono ultimo a 2 punti e ad un passo dalla retrocessione matematica in Promozione. L'Alba Alcamo del presidente Luigi Prestigiacomo va a Favara (AG) sul campo della Pro Favara. I bianconeri sono neri a quota 22 punti, i gialloblu agrigentini sono tre lunghezze più indietro e ad oggi farebbero i playout: è la madre di tutte le partite per l'Alcamo, si deve buttare il cuore oltre l'ostacolo. Infine, il Castellammare '94 del presidente Nicola Barone ospita il Geraci. I biancoazzurri, in classifica con 23 punti, quattro in meno dei palermitani madoniti, devono assolutamente fare risultato per allontanare ancora di più la zona calda, e confermare l'ottimo cammino messo in mostra anche abbastanza inaspettatamente fino ad oggi.

In Seconda Categoria Sicilia Girone A spazio al 12° turno (1° di ritorno). I marsalesi dello Sporting R.C.B. del presidente Benendetto Genna cercheanno di rialzare la china e di rinsaldare la propria posizione all'interno della zona playoff (attualmente sono quarti con 17 punti) contro il Capaci City, con la compagine palermitana che si presenterrà al Comunale con soli due punti in carniere e come unica squadra del campionato a non aver conseguito vittorie nel girone di andata, verosimilmente condannata all'ultimo posto e relativa retrocessione in Terza Categoria. I petrosileni del Bianco Arancio Petrosino del patron Antonio Galfano andranno a giocare a Partanna (TP) contro il Bruno Viviano Partanna, forti dei 16 punti in classifica che valgono al momento la quinta piazza, utile per i playoff, a differenza della penultima posizione (zona playout) in cui stazionano gli avversari con soli 8 punti.

In Terza Categoria Sicilia Girone Trapani è tempo per la 6° giornata. I marsalesi del Real Paolini del presidente Giuseppe Culicchia saranno impegnati al Di Dia nel derby contro i locali del Petrosino Marsala del patron Baldassare Licari. I giallorossi si presentano a questo importante scontro al sesto posto, momentaneamente fuori dalla zona playoff, con 7 punti, due in meno dei padroni di casa che al momento accederebbero agli spareggi promozione forti del loro quarto posto.

In Eccellenza femminile Girone Sicilia si gioca la 3° giornata, ma il Marsala Femminile del presidente Giuseppe Chirco, ancora a 0 punti, rimarrà ai box in quanto il calendario prevede il proprio turno di riposo.



In Serie C1 Sicilia Girone A di calcio a 5 è tempo per il 15° turno (2° di ritorno) ed il Marsala Futsal del presidente Paolo Tumbarello è ospite a Campobello di Licata (AG) dell'Atletico Campobello Calcio a 5. Gli azzurri si presentano a questo snodo stagionale con 21 punti in quinta posizione, ma fuori dalla zona playoff, occupata invece dai padroni di casa quarti con 28 punti. I lilibetani sono chiamati all'impresa esterna per non perdere contatto con il treno che porterà agli spareggi promozione.



In Serie A2 Girone Ovest di pallacanestro va in scena la 17° giornata (2° di ritorno), con la 2B Control Trapani del presidente Pietro Basciano che affronta la Benacquista Assicurazioni Latina. Le canotte granata devono stabilizzare la propria “pazza” andatura con un risultato in casa che permetterebbe di attaccare la zona playoff ma non sarà facile: i laziali sono quarti con 20 punti, quattro in più dei trapanesi.

In Serie D Sicilia Girone Nord si gioca la 14° giornata (3° di ritorno), e la Nuova Pallacanestro Marsala della presidente Giuseppina Patti affronta il Palermo Basket. Gli azzurri devono assolutamente risollevare la testa dopo un periodo cupo che li porta ad essere solo ottavi con 10 punti, non lontani dalla zona retrocessione; d'altro canto i palermitani di punti ne hanno 12 e sono aggrappati con le unghia alla zona playoff.



In Serie A2 Girone B di pallavolo femminile è in programma il 17° turno (8° di ritorno), e la Sigel Marsala Volley del presidente Massimo Alloro va in trasferta sul taraflex della Omag San Giovanni in Marignano. Contro le riminesi, quarte a 26 punti contro i soli 5 punticini conquistate dalle azzurre, ovviamente ultime, la partita non avrà nulla da dare in ottica della classifica, in quanto le padroni di case sono già certe con due turni di anticipo di partecipare ai playoff e le lilibetane ovviamente certe di prendere parte ai playout; visto che negli spareggi post-season ci si porteranno dietro solo i punti guadagnati contro le dirette avversarie, questa gara sarà un semplice allenamento per entrambe, ma sarà l'occasione buona in casa marsalese per vedere all'opera i nuovi acquisti: in settimana la società ha rescisso i contratti dell'opposto polacco Ewelina Brzezinska e della centrale Tatjana Fucka (sfortunatissima quest'ultima vista la rottura del ginocchio occorsagli poco dopo inizio stagione, che la fermerà ancora per molti mesi), ingaggiando al loro posto l'opposto statunitense Courtney Rose Schwan, proveniente dal Lardini Filottrano (A1) e la centrale Elisa Donarelli dall'Angelini Elettromeccanica Cesena (B1 gir. C). Basteranno questi due tasselli per una salvezza che sarebbe incredibile? Poco verosimile: calcolatrice alla mano, Marsala dovrebbe vincere tutte le gare rimanenti da lunedì prossimo fino alla fine della stagione per assicurarsi la permanenza nella seconda serie nella prossima stagione.

In Serie B femminile Girone I si gioca la 13° giornata, ma le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte del presidente Santo Catalano rimarrano ferme in quanto il loro calendario prevede il turno di riposo. Le selinuntine sono già certe di chiudere il girone di andata con soli 5 punti, ampiamente in zona retrocessione: nella seconda metà di stagione ci vuole in miracolo.

In Serie C femminile Sicilia Girone A va in scena l'11° giornata e la L'Agren Fly Volley Marsala del presidente Roberto Marino sarà ospite del Volley Palermo. Le lilibetane, al nono posto con 10 punti, al momento sarebbero salve, ma l'impegno è difficile: le palermitane sono quinte con 17 punti, in zona più che tranquilla.



In Serie A2 Girone E di pallamano femminile si alza il sipario sull'11° giornata (1° di doppia andata), con la LeAli Marsala della presidente-capitano Eliana Maggio che sarà ospite della Geaplast Guidotto Licata. Sul campo della agrigentine dovrebbe essere poco più di una gita fuori porta per le lilibetane, capoliste imbattute a 20 punti, lanciate verso la promozione in Serie A1, con le avversarie penultime con 8 punti.



