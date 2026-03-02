Successo per Le Farfalle Mazara nella i° gara di Ginnastica Artistica organizzata a Mazara

02/03/2026 07:00:00

Grande successo per la prima gara di ginnastica artistica organizzata dal C.S.A.In., patrocinata dal Comune di Mazara del Vallo, che si è svolta il 28 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da tutta la Sicilia, confermandosi un importante momento di sport, aggregazione e confronto per il panorama regionale della ginnastica artistica. La manifestazione è stata resa possibile grazie all’organizzazione della società Diavoli Rossi di Marsala e dell’associazione Le Farfalle Mazara. Le atlete mazaresi si sono distinte per talento e determinazione, portando in alto il titolo regionale e conquistando numerosi podi e ottimi risultati sportivi, confrontandosi con successo contro atlete appartenenti a società tra le più importanti nel mondo della ginnastica artistica siciliana.

Grande l’emozione nel vedere il Palazzetto dello Sport gremito, allestito con tutti gli attrezzi di gara e animato dalla presenza di atlete, tecnici, famiglie e numerosi appassionati. Un colpo d’occhio che ha testimoniato la crescita e la vitalità di questo sport sul territorio. L’associazione Le Farfalle Mazara esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi anni, frutto di impegno, passione e costanza, che oggi si traduce in risultati sportivi e in una partecipazione così ampia e sentita.



