Sport
01/03/2026 15:00:00

Marsala, sport e prevenzione: quadrangolare di pickleball al “Bellina”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-02-2026/marsala-sport-e-prevenzione-quadrangolare-di-pickleball-al-bellina-450.jpg

Sport e salute si incontrano a Marsala. Il prossimo 7 marzo il Marsala Pickleball Team organizza un quadrangolare gratuito aperto alla cittadinanza, con una giornata dedicata non solo alla competizione ma anche alla prevenzione sanitaria, con screening gratuiti rivolti in particolare alle donne.

 

L’appuntamento è dalle 10 alle 16 presso l’impianto “Fortunato Bellina”, punto di riferimento per lo sport in città. In campo le squadre del Marsala Pickleball Team per una giornata che punta a promuovere una disciplina in crescita anche nel territorio lilibetano.

 

Accanto alle partite, spazio alla salute. Durante l’evento sarà possibile sottoporsi gratuitamente a controlli di base: misurazione della pressione arteriosa, controllo di saturazione e frequenza cardiaca, misurazione della glicemia. In programma anche una dimostrazione delle tecniche di disostruzione delle vie aeree, sia per adulti che in ambito pediatrico.

 

L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Marsala ed è organizzata in collaborazione con l’associazione “La Provvidenza”, realtà impegnata nel campo dell’assistenza e della prevenzione.

L’evento si svolgerà presso la sede del Marsala Pickleball Team in via Mazara 115. Una giornata che unisce sport, comunità e attenzione alla salute, in un momento in cui la prevenzione resta uno degli strumenti più efficaci per tutelare il benessere collettivo.









