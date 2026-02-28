Sezioni
Sport
28/02/2026 02:00:00

Scacchi: a Mazara 25 studenti dell'Istituto Pirandello-Bonsignore sulla scacchiera gigante

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/scacchi-a-mazara-25-studenti-dell-istituto-pirandello-bonsignore-sulla-scacchiera-gigante-450.jpg

Riparte dopo la pausa di Carnevale il corso sperimentale di scacchi alla scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Istituto Comprensivo Pirandello-Bonsignore. È entrato nella fase conclusiva il progetto “Giocomotricità su scacchiera gigante”, che ha coinvolto 25 bambini in un percorso iniziato nei mesi scorsi.

 

Il protocollo è stato sottoscritto dalla dirigente scolastica Antonina Marino e dalla presidente dello Scacco Club Mazara, Mariangela Laudicina. Venti incontri, ciascuno della durata di un’ora, hanno trasformato la scacchiera in uno spazio di gioco e apprendimento.

Protagonista del progetto è la scacchiera gigante, utilizzata come strumento di giocomotricità. Le insegnanti Ivana Russo e Pierangela Romagnosi, affiancate dal maestro di scacchi Nino Profera, hanno guidato i bambini in attività che uniscono movimento, regole e ragionamento.

 

Attraverso il gioco, i piccoli hanno imparato a muoversi su uno spazio strutturato, a usare coordinate per orientarsi e a ragionare sulle mosse. Un lavoro che punta a sviluppare capacità logico-matematiche, ma anche competenze legate all’orientamento e alla consapevolezza dello spazio.

L’esperienza, alla sua prima edizione in forma sperimentale, rappresenta un tassello nel percorso di apertura della scuola al territorio e alle realtà associative di Mazara. Con gli ultimi appuntamenti in programma, si avvia alla conclusione un progetto che ha messo al centro gioco, concentrazione e collaborazione.

 



