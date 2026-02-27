Sezioni
Sport
27/02/2026 17:42:00

Trapani, alzati i piloni al Campo Coni: verso il via alle luci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/trapani-alzati-i-piloni-al-campo-coni-verso-il-via-alle-luci-450.jpg

I piloni sono stati tirati su. Questa mattina al Campo Coni di Trapani sono stati alzati e fissati a terra i sostegni dell’impianto di illuminazione, passaggio decisivo per rendere finalmente fruibile la struttura anche nelle ore serali.


A seguire i lavori l’assessore allo Sport Andrea Genco, presente insieme al titolare dell’impresa.

 

Un’operazione tecnica delicata, più volte rinviata nelle scorse settimane a causa del maltempo e del forte vento, che non consentivano di lavorare in sicurezza.

 

 

La prossima settimana è prevista l’installazione dei proiettori, ultimo step prima del completamento dell’intervento. Nel frattempo, a breve, potranno riprendere regolarmente le attività di atletica e rugby, restituendo piena operatività a uno degli impianti sportivi più importanti della città.

 



«Fin dal primo giorno del mio incarico – dichiara Genco – una delle priorità è stata accelerare questi lavori, troppo a lungo attesi ma necessari per garantire l’utilizzo dell’impianto anche nelle ore serali e ampliare le opportunità di allenamento per tanti atleti, come richiesto dalle associazioni sportive».


Il Campo Coni si prepara così a riaccendere le luci. E questa volta, davvero.



