Trapani, alzati i piloni al Campo Coni: verso il via alle luci

27/02/2026 17:42:00

I piloni sono stati tirati su. Questa mattina al Campo Coni di Trapani sono stati alzati e fissati a terra i sostegni dell’impianto di illuminazione, passaggio decisivo per rendere finalmente fruibile la struttura anche nelle ore serali.



A seguire i lavori l’assessore allo Sport Andrea Genco, presente insieme al titolare dell’impresa.

Un’operazione tecnica delicata, più volte rinviata nelle scorse settimane a causa del maltempo e del forte vento, che non consentivano di lavorare in sicurezza.

La prossima settimana è prevista l’installazione dei proiettori, ultimo step prima del completamento dell’intervento. Nel frattempo, a breve, potranno riprendere regolarmente le attività di atletica e rugby, restituendo piena operatività a uno degli impianti sportivi più importanti della città.





«Fin dal primo giorno del mio incarico – dichiara Genco – una delle priorità è stata accelerare questi lavori, troppo a lungo attesi ma necessari per garantire l’utilizzo dell’impianto anche nelle ore serali e ampliare le opportunità di allenamento per tanti atleti, come richiesto dalle associazioni sportive».



Il Campo Coni si prepara così a riaccendere le luci. E questa volta, davvero.



