Sport
27/02/2026 08:23:00

Gli atleti del Karate Marsala impegnati su diversi fronti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/gli-atleti-del-karate-marsala-impegnati-su-diversi-fronti-450.jpg

Grande successo per gli atleti del Karate Marsala del Maestro Vito Genna, alla Open Karate International Championship di Messina.

Due giorni di intense competizioni di Kata(forme) e di Kumite(combattimenti). Erano presenti diversi club stranieri con tanti familiari al seguito che hanno creato un clima festoso a sostegno dei propri beniamini. La maggior parte dei ragazzi lilibetani sono saliti sul podio, piccoli e grandi ma il risultato più scontato direi è l'ennesima conferma dei cadetti Marco di Benedetto, Alex Hug e Simone Barbera, a turno primo nei singolari, imbattibili nelle competizioni a squadre.

La concentrazione si sposta sull'ennesimo impegno a metà marzo che si terrà a Treviso al Palacicogna dove si disputeranno L'Heart Cup 2026 e l'European League For Clubs, un evento straordinario dove ci saranno i più forti club Europei, montagna difficile da scalare visto che il team lilibetano sarà l'unico club Siciliano presente. Oltre al Maestro Genna sarà presente l'istruttore Paolo Corinto che farà da coach ai tre atleti che comporranno la squadra Marsalese Di Benedetto, Hug e Barbera.


 



