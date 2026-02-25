Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
25/02/2026 12:41:00

Sport: Fighter Taekwondo, otto ori un argento e quattro bronzi ai campionati regionali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/1772020096-0-sport-fighter-taekwondo-otto-ori-un-argento-e-quattro-bronzi-ai-campionati-regionali.jpg

Domenica scorsa presso il palazzetto dello sport di contrada affacciata di Mazara del Vallo si è svolto il campionato regionale di combattimento cinture rosse e cinture colorate organizzato dal comitato regionale FITA Sicilia. Manifestazione di altissimo livello che ha coinvolto i migliori atleti Siciliani nel confronto ad eliminazione diretta su quattro campi di combattimento. Nelle categorie kids, cadetti, juniores e seniores hanno brillato gli atleti Mazaresi della Fighter Taekwondo Sicilia, allenati dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno, conquistando otto  medaglie d’oro, una medaglia d’argento e quattro medaglie di bronzo.
Gli atleti medagliati:
   • Francesco Clemense medaglia d’oro – seniores  -63kg
   • Davide Gallo medaglia d’oro – seniores -68 kg
   •  Adele Monachella medaglia d’oro – juniores -42 kg
   • Vito Rizzuto medaglia d’oro – cadetto -49 kg
   • Giuliana Gioia medaglia d’oro – cadetto -44 kg
   • Antonino Gancitano medaglia d’oro – kids -30 kg
   • Rebecca Bentivegna medaglia d’oro– kids -30 kg
   • Gioele Gencarelli medaglia d’oro – kids -36 kg
   • Alessandro Giacalone medaglia d’argento - kids  +65 kg
   • Samuele Russo medaglia di bronzo – kids – 44 kg
   • Antonino Menciassi medaglia di bronzo – kids -30 kg
   • Antonio Maltese medaglia di bronzo – kids – 27 kg
   • Vito Austero medaglia di bronzo – kids – 40 kg
   • Giuseppe Bua 5° classificato cadetto – 33kg 
   • Giovanni Laudicina 5° classificato - kids -33kg 
   • Luca Lucia 5° classificato – juniores -63kg 
   • Antonino Menciassi 5° classificato- kids  -33kg 
Nella stessa giornata le cinture nere juniores, Erika Russo e Ilary Quinci hanno rappresentato i Fighter taekwondo e la città di Mazara del vallo all’European Gran Prix 2026 che si è svolto a Tirana, capitale dell’Albania. Ottime le prestazioni delle due giovanissime atlete, entrambe al primo anno nella categoria juniores. Le atlete sono in preparazione per i prossimi campionati Italiani che si svolgeranno il prossimo 07 Marzo 2026 nella città di Anzio (Roma).









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...