Sport: Fighter Taekwondo, otto ori un argento e quattro bronzi ai campionati regionali

25/02/2026 12:41:00

Domenica scorsa presso il palazzetto dello sport di contrada affacciata di Mazara del Vallo si è svolto il campionato regionale di combattimento cinture rosse e cinture colorate organizzato dal comitato regionale FITA Sicilia. Manifestazione di altissimo livello che ha coinvolto i migliori atleti Siciliani nel confronto ad eliminazione diretta su quattro campi di combattimento. Nelle categorie kids, cadetti, juniores e seniores hanno brillato gli atleti Mazaresi della Fighter Taekwondo Sicilia, allenati dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno, conquistando otto medaglie d’oro, una medaglia d’argento e quattro medaglie di bronzo.

Gli atleti medagliati:

• Francesco Clemense medaglia d’oro – seniores -63kg

• Davide Gallo medaglia d’oro – seniores -68 kg

• Adele Monachella medaglia d’oro – juniores -42 kg

• Vito Rizzuto medaglia d’oro – cadetto -49 kg

• Giuliana Gioia medaglia d’oro – cadetto -44 kg

• Antonino Gancitano medaglia d’oro – kids -30 kg

• Rebecca Bentivegna medaglia d’oro– kids -30 kg

• Gioele Gencarelli medaglia d’oro – kids -36 kg

• Alessandro Giacalone medaglia d’argento - kids +65 kg

• Samuele Russo medaglia di bronzo – kids – 44 kg

• Antonino Menciassi medaglia di bronzo – kids -30 kg

• Antonio Maltese medaglia di bronzo – kids – 27 kg

• Vito Austero medaglia di bronzo – kids – 40 kg

• Giuseppe Bua 5° classificato cadetto – 33kg

• Giovanni Laudicina 5° classificato - kids -33kg

• Luca Lucia 5° classificato – juniores -63kg

• Antonino Menciassi 5° classificato- kids -33kg

Nella stessa giornata le cinture nere juniores, Erika Russo e Ilary Quinci hanno rappresentato i Fighter taekwondo e la città di Mazara del vallo all’European Gran Prix 2026 che si è svolto a Tirana, capitale dell’Albania. Ottime le prestazioni delle due giovanissime atlete, entrambe al primo anno nella categoria juniores. Le atlete sono in preparazione per i prossimi campionati Italiani che si svolgeranno il prossimo 07 Marzo 2026 nella città di Anzio (Roma).



