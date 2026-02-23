Sezioni
Sport
23/02/2026 13:16:00

Antonini annuncia la “piazza pulita”: il 23 marzo conferenza stampa allo Stadio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771849199-0-antonini-annuncia-la-piazza-pulita-il-23-marzo-conferenza-stampa-allo-stadio.jpg

Valerio Antonini è in forma smagliante. O almeno così appare dai social, dove nelle ultime ore ha alzato ulteriormente il tiro contro tutti: istituzioni, informazione, tifosi. E annuncia una conferenza stampa che promette scintille.

 

Data fissata: 23 marzo.
Luogo: Stadio Provinciale.
Tema: tutto.

 

Nel post pubblicato sui suoi profili, il patron del Trapani parla di “Gruppo Sport Invest al completo” e mette sul tavolo un elenco che è già un programma politico-mediatico: Shark e Calcio, Tar e Corte Europea, presente e futuro, Sindaco e Libero Consorzio, Telesud e futura tv provinciale, informazione marsalese e dintorni, decadenza dei consiglieri.

 

Il titolo scelto è emblematico: “È ora di fare piazza pulita”, con citazione dichiarata – e appropriazione ironica – di Formigli. Chiusura solenne: “Dopo 3 mesi a raccogliere e lavorare, è ora di cominciare. La verità ci renderà liberi”.

 

Il lessico è quello della resa dei conti. La postura è quella di chi si prepara a un contrattacco totale. Non solo sportivo, ma politico e mediatico.

 

Nelle stesse ore, in una diretta Facebook notturna, al buio, Antonini ha rilanciato accuse a destra e a manca. Tono cupo, linguaggio aggressivo, bersagli multipli: dagli amministratori locali ai media, fino ai tifosi che lo contestano allo stadio e sui social. Proprio contro questi ultimi il presidente si è scagliato con particolare durezza, parlando di “pseudo tifosi” e rivendicando le proprie scelte.

 

Il tutto mentre il Trapani Calcio resta appeso alle decisioni della giustizia sportiva e la città attende il prossimo passaggio chiave del 9 marzo. Sul campo la squadra continua a lottare, fuori dal campo si alza la temperatura.

 

La sensazione è che il 23 marzo non sarà una semplice conferenza stampa, ma un nuovo capitolo di uno scontro che ormai travalica il calcio. Antonini promette “di non lasciare fuori nulla”.

 

Tra l'altro, sarebbe bene, prima di fare conferenze stampa allo Stadio, risolvere le pendenze con l'ex provincia, che attende da Antonini mezzo milione di euro di arretrati (ne parliamo qui)

 









