Sport: l'Handball Erice capolista solitaria - Futsal, Marsala e Mazara regine in A2

23/02/2026 06:00:00

Handball A1: ci si attendeva una vittoria, per sigillare il primo posto, ed è arrivata. La AC Life Style Handball Erice supera Brixen Sudtirol, stacca le stesse altoatesine di quattro lunghezze in classifica e trova, quindi, il miglior viatico per la Final Eight di Coppa Italia, fissata a Riccione e in palio da giovedì prossimo. È stata una gara combattuta soltanto nella parte iniziale, che le ragazze guidate dal coach Fred Bougeant hanno interpretato con pazienza ed intelligenza, cercando di dare ordine alle proprie giocate offensive e aggressività alla difesa. A quattro turni dalla fine della stagione regolare, la AC Life Style Handball Erice rimane, quindi, con una sola sconfitta e si proietta con fiducia anche verso i playoff scudetto. Tabellino: AC Life Style Handball Erice-Brixen Sudtirol 31-23 (17-13)

AC Life Style Handball Erice: Fanton 2, Bernabei 1, Ferraresi 1, Tarbuch, Losio 1, Bizzotto, Zizzo, Manojlovic 2, Gandulfo 2, Dalle Crode 4, Pessoa 2, Ahanda 5, Niakata 5, Cabral Barbosa 6, Kapitanovic, Iacovello. All. Fred Bougeant. Di seguito le interviste post partita. Credit: foto di Joe Pappalardo.

Volley A2: la legge del PalaSanCarlo non concede possibilità a nessuno. In una domenica carica di aspettative per i colori lilibetani, la Sigel Seap Marsala Volley conquista la sua terza vittoria casalinga consecutiva nella Pool Salvezza, superando con un netto 3-0 il Volley Modena (25/23, 25/15, 28/26). Tre punti d'oro che proiettano la squadra di Coach Lino Giangrossi al quarto posto in classifica, consolidando le ambizioni di permanenza in Serie A2 Tigotà. Non tragga in inganno il risultato finale, quella contro Modena è stata una sfida vissuta sul filo del rasoio, un match ricco di pathos che ha tenuto con il fiato sospeso i tantissimi appassionati che hanno assiepato ogni ordine di posti della tribuna. Con questo successo, la Sigel Seap Marsala Volley sale in quarta posizione. La strada verso la salvezza matematica è ancora lunga, ma la determinazione mostrata domenica, unita alla solidità del fattore campo, autorizza a guardare ai prossimi impegni con rinnovata fiducia ed orgoglio. Kosonen 16, Vighetto 14, Pozzoni 13, Caserta 10, Tajè 6, Varaldo 2.

Futsal A2: ottime vittorie per il Marsala Futsal 2012 ed il Futsal Mazara 2020 nel campionato serie A2 girone D di Calcio a 5. La formazione lilibetana batte in casa il fanalino di coda Junior Domitia per 5 a 2 grazie alle doppiette di De Bartoli e Cazzin ed alla rete di Pierro. Per i marsalesi rimane invariata la distanza di due dalla vetta vista la vittoria della capolista Messina. Promozione ancora tutta da giocare in queste ultime due giornate di stagione regolare visto che lo stesso Messina dovrà nell'ultima giornata rendere vivita al Mazara Futsal. Mazaresi che battono agevolmente 7 a 3 il Blingink Soverato. Questa vittoria proietta i canarini di Mister Bruno al quarto posto in classifica (terzo dei Play Off) visto il pareggio dell'Eur nin casa contro il Regalbuto. Prossima giornata (sabato 7 marzo 2026), penultima di stagione regolare: Eur Vs Marsala Futsal 2012 e Junior Domitia Vs Mazara Futsal 2020. Crediti: foto ammonizione e foto di copertina Passion Photo Events.

Basket A2 F: nona vittoria stagionale per la Sicily by Car Alcamo Basket e nuovo successo in casa contro una big del campionato. A perdere al PalaTreSanti stavolta è la terza classificata, Alperia Basket Bolzano. Dopo due quarti in vantaggio, le ospiti subiscono la rimonta a partire dal terzo periodo. Il parziale è di 21-14, per un 49-48 che apre la strada ad un altro successo importante in chiave salvezza. Referto "corto" per le ospiti, a cui non bastano i 21 punti di Manzotti e i 12 di Koleva. Alperia "paga" un'ottima giornata al tiro della formazione di coach Ferrara. A fine incontro sono quattro le atlete in doppia cifra per la Sicily by Car Alcamo Basket, Tempia (10), Russo (16), Sarni (13) e Kraujunaite (10). Sfiora i dieci punti anche Nielacna, per lei compleanno in campo. Per l'assenza di Caliendo è Daidone ad andare a referto, pur senza minuti. In foto Julia Nielacna.

Tennis Tavolo B1: non è stata solo una trasferta, è stato un vero e proprio messaggio al Campionato ed ai suoi protagonisti. La FSC Curatolo Germaine Lecocq TT Marsala rientra dalla due giorni pugliese con il bottino pieno, due vittorie schiaccianti, 4 punti pesantissimi e la conquista di un secondo posto in classifica che, a quattro giornate dalla fine, profuma intensamente di gloria. Con 18 punti all'attivo, la corazzata di Capitan Caprì si conferma la principale antagonista per la vetta, mettendo in mostra un tennis tavolo fatto di tecnica, ma soprattutto di un cuore immenso. Sabato i lilibetani hanno battuto la De.Sa. Olimpia Martina Franca per 5 a 2 e domenica il TT Salento Deghi per 5 a 1. Una prova di forza che lancia il sodalizio caro alla Presidente Sandra Sorrentino al secondo posto della classifica. Nella foto di repertorio, Luca Bressan in azione:

Calcio serie C: il Trapani supera 2-0 la Cavese e torna a respirare dopo quattro sconfitte di fila. Un successo meritato per i granata che hanno vinto uno scontro diretto importante che consente alla squadra di uscire dalla zona playout, anche se il gruppone che lotta per evitare gli spareggi retrocessione, è foltissimo. La tensione era evidente, tanto che le due squadre si sono quasi annullate per buona parte dell'incontro. La grande occasione il Trapani l'ha avuta alla mezzora del primo tempo, quando ha usufruito di un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo su Stauciuc. Sul dischetto, dopo il controllo al monitor, si è presentato Matos, ma il portiere della Cavese è stato perfetto ed è riuscito a respingere la sua conclusione, tra la delusione dei granata. A cambiare la storia della partita ci pensa Enrico Celeghin al 75'. Il giocatore granata lascia partire un mancino terribile che gonfia la rete alle spalle del portiere della Cavese e porta in vantaggio il Trapani. Il vantaggio carica i granata che poi non corrono più nessun rischio, anzi, a tre minuti dalla fine trovano pure il raddoppio con Winkelmann in contropiede. E' il gol del 2-0 che chiude la partita e consegna al Trapani tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza, interrompendo la serie negativa di quattro sconfitte di fila. Di seguito gli highlights del match:

Calcio Eccellenza: nel giorno del divieto di ingresso allo stadio ai tifosi marsalesi ed a quelli saccensi sugli spalti, rispettivamente, del Sorrentino di Trapani e del Marino di Castelvetrano, un "caso" thrilling ha interessato la partita Licata - Città di San Vito Lo Capo. I giocatori della ridente cittadina trapanese non hanno più voluto continuare la partita e non sono rientrati in campo per l'inizio del secondo tempo. Sembrerebbe, come riportato nel Comunicato Stampa del Città di San Vito Lo Capo, che un tesserato sanvitese sia stato aggredito negli spogliatoi del "Dino Liotta". Ovviamente l'arbitro dopo aver constatato il mancato ingresso in campo dei giocatori ha fischiato la fine del match decretando automaticamente il 3 a 0 a tavolino per i padroni di casa. Ai posteri le ulteriori info. Il derby del "Sorrentino" tra l'Accademia Trapani ed il Marsala 1912 termina con la vittoria dei lilibetani con il risultato di 3 a 2. Neroverdi sempre all'inseguimento degli avversari; non basteranno le reti di Ficarrotta e Grabowskyi a compensare quelle di Lo Bosco, Manno e Brasolin. Azzurri secondi in solitaria ed Accademici ormai con la testa ai Play Out, sembrerebbe contro la Parmonval. Altra vittoria per il Castellammare Calcio che si impone 3 a 1 in trasferta contro il Bagheria Città delle Ville grazie alla doppietta di Bah ed alla rete di Gammicchia. Dell'ex Marsala 1912 Pietro Vetrano il gol della bandiera per il Bagheria. Folgore Castelvetrano nuovamente sconfitta tra le mura amiche ad opera dello Sciacca di Mister Totò Brucculeri. Alla rete nel primo tempo del giovane 2008 Pisciotta per gli ospiti, risponde Gueye all'inizio del secondo tempo. Al 28' nuovamente Pisciotta farà guadagnare tre importanti punti Play Off allo Sciacca. Di seguito gli highlights del match Accademia Trapani Vs Marsala 1912 realizzati da Marsala Channel:

Vela: alla Carnival Race di Crotone 2026 circa 250 giovani atleti, tra cui la squadra agonistica del Circolo Velico Marsala composta da atlete ed atleti, hanno partecipato alla competizione, affrontando condizioni meteo difficili con forte instabilità direzionale e cali repentini dell'intensità del vento. Nonostante le difficoltà, i giovani velisti hanno dimostrato grande abilità e spirito di squadra, gareggiando nella classe Optimist. L'evento, giunto alla sua undicesima edizione, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da sette nazioni ed ha stabilito un record di presenze. La manifestazione è stata anche un'occasione per promuovere la vela e lo sport tra i giovani, con eventi collaterali e iniziative per le famiglie e i visitatori. I giovani velisti del Circolo Velico Marsala torneranno a regatare a Crotone fra meno di un mese per le Selezioni Interzonali, dove conterà la costanza, la calma e la concentrazione.



