TennisTavolo: la Germaine Lecocq conquista Martina, Lecce e la 2° posizione in classifica

22/02/2026 14:18:00

Non è stata solo una trasferta, è stato un vero e proprio messaggio al Campionato ed ai suoi protagonisti. La FSC Curatolo Germaine Lecocq TT Marsala rientra dalla due giorni pugliese con il bottino pieno, due vittorie schiaccianti, 4 punti pesantissimi e la conquista di un secondo posto in classifica che, a quattro giornate dalla fine, profuma intensamente di gloria. Con 18 punti all'attivo, la corazzata di Capitan Caprì si conferma la principale antagonista per la vetta, mettendo in mostra un tennis tavolo fatto di tecnica, ma soprattutto di un cuore immenso.

La sfida contro la De.Sa. Olimpia Martina Franca è iniziata in salita. La sconfitta al tie-break di Umberto Giardina contro Piaccione e il successivo punto dei padroni di casa con Ravonison su Edo Gonzalez avevano acceso un campanello di allarme ai lilibetani. Ma la forza di questo gruppo risiede nella capacità di non disunirsi mai e dopo il pareggio firmato da un solido Bressan e il sorpasso siglato da Giardina e Gonzalez, è arrivato il momento che ha cambiato l’inerzia del weekend. Luca Bressan, opposto allo straniero Ravonison, si è trovato sotto di due set. Nel momento più buio, il giovane talento in forza alla Germaine Lecocq ha tirato fuori una reazione da campione vero, infilando tre parziali spettacolari per il 3-2 finale. Una vittoria psicologica devastante che ha spianato la strada al definitivo 5-2 siglato ancora da uno strenuo Gonzalez.

Sulle ali dell'entusiasmo, la squadra il giorno successivo si è spostata a Lecce per affrontare il TT Salento Deghi. Il risultato finale di 5-1 riflette un dominio quasi assoluto. Sebbene Capitan Caprì si sia dovuto arrendere al forte straniero Segun Olawale, dopo un primo set infinito terminato 16-14, il resto della gara è stato un monologo azzurro. Giardina e Caprì hanno blindato il risultato con tre punti magistrali, portando Marsala nell'olimpo della classifica. Se questa trasferta dovesse avere un nome, sarebbe senza dubbio quello di Luca Bressan. In questa due giorni pugliese, il pongista marsalese non è stato solo un atleta, ma un simbolo di resilienza. Vedere un giovane crescere fino a diventare il trascinatore di un gruppo di veterani è l'essenza stessa dello sport. La sua rimonta a Martina Franca contro Ravonison e la vittoria d'autorità su Olawale a Lecce non sono solo punti sul tabellino, sono prove di maturità cristallina. Bressan ha dimostrato che la pressione non lo schiaccia, ma lo esalta, trasformandolo nell'arma letale di questo week end pugliese per la Germaine Lecocq.

La classifica oggi parla chiaro, 18 punti e secondo posto. Il sogno della Serie A2, rincorso con tenacia fin dall'inizio della stagione, è ora più che mai concreto. Mancano solo quattro turni al termine del campionato nazionale di Serie B1 (Girone D) e la Germaine Lecocq ci arriva con il motore al massimo dei giri. "Siamo orgogliosi di questi ragazzi," commenta l'entourage societario. "Vincere in Puglia in questo modo e con questa grinta, dimostra che siamo pronti per il salto di qualità. Il pubblico di Marsala può continuare a sognare, siamo lì e non abbiamo intenzione di fermarci".



