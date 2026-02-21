Vela, Trapani brilla a Crotone: Di Gaetano in Gold Fleet

21/02/2026 13:30:00

La giovane vela trapanese si mette in luce alla BPER International Carnival Race 2026 di Crotone. Nella regata che ha riunito 237 giovani timonieri da tutta Italia e dall’estero, la Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani torna a casa con risultati importanti e segnali di crescita.



In gara, nelle categorie A (2012-2015) e B (2016-2017), c’erano Francesco Di Gaetano, Matteo Galli e Mattia Vittorioso. Tre giorni di prove complicate, tra pioggia intensa e vento instabile, con alcune regate annullate per motivi di sicurezza.



Il risultato più significativo arriva da Francesco Di Gaetano, che conquista l’accesso alla Gold Fleet, il raggruppamento dei migliori 30 della classifica generale, risultando anche terzo tra i velisti siciliani.

Per Matteo Galli la finale sfuma per pochi punti, ma resta la consapevolezza di poter competere ad alti livelli. Per Mattia Vittorioso, l’esperienza calabrese diventa tappa fondamentale di crescita tecnica e personale.



«Le condizioni meteo avverse e il vento ballerino hanno reso ogni prova una sfida tattica diversa, dove concentrazione e capacità di leggere il campo di regata sono state determinanti – racconta l’istruttore e allenatore Turi Maugeri –. Quel che più conta è la crescita costante di ciascuno di loro, elemento che ci fa ben sperare in vista delle regate di qualificazione ai campionati italiani ed europei».



Soddisfazione anche dal vicepresidente LNI Gianvito Ciulla: «Mi piace sottolineare il valore formativo di queste competizioni. I ragazzi tornano a casa con un bagaglio di esperienza fondamentale per il loro percorso sportivo e umano».



