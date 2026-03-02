Sport: Coppa Italia amara per l'Handball Erice - Calcio,sconfitte per Trapani e Marsala

02/03/2026 08:15:00

Handball: niente da fare: Erice si arrende a Salerno nella finale dell’edizione 2026 della Coppa Italia. Finisce 32 a 34 con la gara che termina solo dopo i calci di rigori. Una sfida infinita tra le Arpie e le campane, in quello che è stato un remake della finale di Coppa Italia di un anno fa e poi ancora ultimo atto per Scudetto e Supercoppa. Una gara combattutissima con le difese che provano a dettare un ritmo inedito, sempre punto a punto. Alla fine, però, la spunta Salerno restando la squadra con più Coppe Italia in palmares (7). Di seguito gli highlights del match:

Volley A2: una marcia trionfale, la Sigel Seap Marsala Volley torna dalla trasferta di Imola con l’intera posta in palio ed una consapevolezza nuova, quella di essere diventata una delle assolute protagoniste della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà. Le ragazze di Coach Lino Giangrossi si sono imposte sulla Clai Imola Volley con il punteggio di 1-3 (24-26, 17-25, 26-24, 13-25), al termine di una sfida che ha rasentato la perfezione tecnica e tattica. Il match del Pala Ruggi ha offerto uno spettacolo di altissimo livello. Nel primo set, equilibrato e giocato bene da entrambe le formazioni, le azzurre hanno lottato su ogni pallone chiudendo ai vantaggi sul 24-26. Forte del vantaggio, Marsala ha poi dilagato nel secondo parziale (17-25), mostrando una fluidità di gioco che ha disorientato le padrone di casa. Dopo un terzo set perso per un soffio ai vantaggi (26-24), la reazione lilibetana nel quarto è stata devastante, un 13-25 che non lascia spazio a repliche e certifica la superiorità fisica e mentale del roster siciliano. In foto Amelìe Vighetto (15 punti).

Basket A2: successo convincente per la Sicily by Car Alcamo Basket, che nella 21ª giornata del Campionato Nazionale serie A2 di Basket femminile supera in trasferta la Nuova Pallacanestro Treviso con il punteggio di 93-66. La formazione allenata da coach Ferrara ha indirizzato la gara già nel primo quarto, chiuso sul 29-13. Il vantaggio è stato gestito nel secondo periodo (18-10) e consolidato al rientro dagli spogliatoi, con un ulteriore parziale di 28-24 che ha spento ogni tentativo di rientro delle padrone di casa. L’ultimo quarto (18-19) è servito a controllare ritmo e rotazioni fino alla sirena finale. In foto Chiara Schena in campo a Treviso.

Calcio serie C: un gol per tempo e il Trapani perde 2-0 in casa con l'Atalanta Under 23. I granata non danno seguito alla vittoria con la Cavese e si fanno superare dai lombardi al termine di una partita nella quale gli ospiti hanno meritato il successo. Il Trapani, invece, ha compiuto un passo indietro e, così, ora si ritrova di nuovo all'interno della zona playout, anche se ancora molte altre gare del turno di serie C devono essere disputate. Sul campo, il Trapani ha provato a fare la sua partita, ma l'Atalanta Under 23 si è dimostrata più equilibrata, riuscendo a trovare il gol del vantaggio al 28' del primo tempo con Manzoni e il raddoppio a dieci minuti dalla fine con un tiro di Cissè deviato da Vimercati. I granata, così, si rifermano immediatamente, incassando la quinta sconfitta nelle ultime sei partite e restando, così, pericolosamente all'interno della zona playout. Di seguito gli highlights del match:

Calcio Eccellenza: oltre 3000 tifosi al Nino Lombardo Angotta certificano che c'è una Città che ama la sua squadra e non vede l'ora di calcare palcoscenici importanti. Inizia così Marsala 1912 Vs Licata: tifosi, cori e coreografie da far accapponare la pelle, è lo scontro al vertice che con questo scenario avremmo davvero voluto vedere in serie D o addirittura in serie C. Il confronto,però, lo vincono gli ospiti con l'unica vera azione da loro prodotta su 90 minuti di gioco. Primo tempo giocato a centrocampo senza particolari sussulti e secondo tempo in cui il Marsala spreca almeno tre nitide occasioni per passare in vantaggio al 34' con l'ex Manfrè. Da segnalare le intemperanze dei tifosi licatesi protagonistri di diversi lanci di bombe carta nella gradinata occupata daitifosi marsalesi. Tp24 ha dato ampio risalto all'evento con la cronaca in diretta e l'articolo finale. Ottima affermazione in trasferta a Bagheria per l'Accademia Trapani che batte il 90011 per 1 a 0 grazie alla rete di Genna. Per gli accademici un buon segnale per il fine stagione. Pareggiano il Castellammare ed il Città di San Vito Lo Capo, i primi in casa, nell'anticipo di sabato contro il Don Carlo Misilmeri ed i sanvitesi in trasferta a Piana degli Albanesi per 1 a 1 grazie al rigore segnato da Guaiana. Torna sconfitto da Cammarata la Folgore Calcio di Castelvetrano. Una sfida quasi impossibile contro la seconda in classifica che però alimenta speranze di possibile salvezza nella coda dei play out viste le due reti segnate da D'Amato e Lippo. Di seguito gli highlights di Marsala 1912 Vs Licata realizzati da Canale2tp:



