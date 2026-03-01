Grande pubblico per Marsala Vs Licata - il match Minuto per Minuto

01/03/2026 14:30:00

Ore 15:09 - Al fischio d'inizio del Sig. Apuzzo di Terni, iniziano le ostilità sportive tra due ottime formazioni, che in un dualismo che ha interessato tutta la stagione, promettono grande gioco in questa 24° giornata di Campionato.

Ore 14:50 - Un colpo d'occhio su tribuna e gradinata davvero emozionante (vedi foto); Ama la tua Città, difendi i tuoi colori, recita lo striscione mostrato in gradinata dai gruppi organizzati (vedi foto):

Ore 14:30 - E' giunto il momento del match dell'anno. In un Nino Lombardo Angotta trepidante di 3000 tifosi azzurri, tra mezz'ora, gli uomini di Giovanni Ignoffo si giocheranno l'ultima chances di avvicinare in classifica la capolista Licata, nelle more di ciò che succederà nelle aule della giustizia sportiva sul ricorso e controricorso di Licata Vs Città di San Vito Lo Capo, match thriller della passata settimana le cui decisioni d'aula sono molto attese dagli appassionati di Calcio lilibetani e sanvitesi. Decisioni che potrebbero cambiare in modo sostanziale la classifica di questo appassionante Campionato di Eccellenza Sicilia girone A;

Inviate dall'Ufficio Stampa del Marsala 1912 ecco le due squadre in campo:

Marsala 1912: 12 Scuffia, 24 Fradella, 28 Mattaliano (06), 25 Cannino, 23 Giardina, 33 Tarantino, 5 Lo Nigro, 11 Vincenzi, 31 Brasolin (07), 32 Lo Bosco, 99 Manno. A disposizione: 1 Furnari, 3 Tricoli (06), 77 Miliziano, 6 Rosciglione (07), 10 Pace, 8 Corso, 20 Affun (07), 40 Costa, 9 Sferruzza. Allenatore: Giovanni Ignoffo.

Licata: 20 Valenti, 6 Pettinato, 8 Palmisano, 25 Manfrè, 10 La Piana, 11 Arario, 19 Porcaro, 24 Brugnone (06), 29 Tedesco, 30 Greco, 44 Merola (07). A disposizione: 72 Mazzola (07), 3 Massaro (07), 5 Calaiò, 7 Esposito, 16 Bennici (08), 21 Viglianisi, 22 Micchi, 70 Minacori, 80 Flores. Allenatore: Lillo Bonfatto.

Arbitro: Marco Apuzzo di Terni.

Assitenti: Marcello Francesco Termini di Palermo e Luca Iannazzo di Palermo.



