La figlia di Moro sceglie lo studio legale Vartolo di Marsala per fare causa allo Stato

21/01/2019 19:24:00

Sarà lo studio legale dell'avvocato di Marsala Valerio Vartolo a seguire Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro, in una causa allo Stato italiano.

Dopo l'arresto di Cesare Battisti torna a parlare Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro, che ha annunciato in un video diffuso su Youtube azioni legali contro lo Stato italiano. «Insieme a mio figlio Luca ho dato mandato al nostro legale, avvocato Valerio Vartolo, di intraprendere una serie di azioni legali nei confronti dello Stato italiano per i danni innumerevoli ed ingiustificati, morali e materiali riguardanti il caso Moro - spiega - Mentre ex brigatisti facevano i vacanzieri in giro per il mondo noi vivevamo una solitaria agonia ad oggi lunga quarantuno anni». Vartolo assiste Moro insieme a Francesco Bragagni, collega di Bologna.

«Lo Stato italiano deve essere chiamato pesantemente in causa a rispondere delle proprie inadempienze - aggiunge Maria Fida Moro - Le vittime sembrano proprio non interessare allo Stato tranne che per qualche applauso nelle ricorrenze di rito. Lo Stato non si è limitato a voltarci le spalle, ma ci ha trattato, nel migliore dei casi, con indifferente sufficienza. È dunque giunta l'ora che questo Paese, che era anche il nostro, faccia la figura orribile che si merita agli occhi di tutto il mondo».