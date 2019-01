Eccellenza, il punto sulla 19Â° giornata

27/01/2019 18:35:00

In archivio la anche la diciannovesima giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia 2018/2019. Nello scontro diretto in vetta tra il Licata ed il Canicattì si impongono i gialloblù di mister Campanella, che compiono un passo avanti, forse decisivo per la vittoria finale del campionato. Di seguito tutti i risultati finali di giornata:

Licata-Canicattì 1-0

Alcamo-Castelbuono 1-1

Dattilo Noir-Castellammare 1-2

Geraci-Pro Favara 0-2

Mazara-Partinicaudace 3-0

Mussomeli-Marsala 1912 1-1

Sant'Agata-Cus Palermo 0-0

Parmonval-Nuova Caccamo 2-0

Il Licata si avvicina sempre di più al sogno Serie D. Gli uomini mister Campanella hanno sconfitto, infatti, al “Dino Liotta” la diretta inseguitrice Canicattì, grazie alla rete di Testa, dopo soli undici minuti di gioco, e hanno portato a sei i punti di vantaggio sui biancorossi. Clamorosa sorpresa ad Alcamo, dove i padroni di casa sono costretti al pari dalla cenerentola Castelbuono. All'inaspettato vantaggio ospite di Zonco risponde un penalty di Pirrone nella ripresa. Exploit anche del Castellammare, che sbanca Dattilo. In rete, per gli ospiti, Barone e Maltese. Inutile la rete di Bono, a tempo scaduto, per i gialloverdi. Vittoria pesante per il Pro Favara, che batte il Geraci grazie ai goal di Sanè e Fallea ed allunga sulla zona play-out, sfruttando il pareggio maturato tra Mussomeli e Marsala 1912. Continua la corsa ai play-off il Mazara che rifila tre goal al Partinicaudace con Concialdi mattatore, protagonista di una straordinaria tripletta. Pari a reti bianche tra Sant'Agata e Cus Palermo, che si spartiscono un punto che serve a poco ad entrambe. Nell'anticipo del sabato si impone la Parmonval sulla Nuova Caccamo. Partita sbloccata da Messina dopo soli dieci minuti e chiusa già poco prima della mezz'ora da un rigore trasformato da Tarantino. Parmonval che consolida il proprio piazzamento in zona play-off, Nuova Caccamo che tiene comunque a distanza il penultimo posto.

La Classifica:

Licata 49

Canicattì 43

Sant'Agata 39

Parmonval 34

Mazara 33

Dattilo Noir 33

Geraci 30

Castellammare 26

Pro Favara 25

Alcamo 23

Mussomeli 22

Marsala 1912 19

Cus Palermo 16

Nuova Caccamo 12

Partinicaudace 11

Castelbuono 3

Il prossimo turno (sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019):

Cus Palermo-Licata

Canicattì-Mazara

Castellammare-Mussomeli

Geraci-Dattilo Noir

Nuova Caccamo-Sant'Agata

Partinicaudace-Alcamo

Pro Favara-Castelbuono

Marsala 1912-Parmonval

Riccardo Tranchida