Documenti non accessibili sui siti della Regione e dell'Ars. La denuncia dell'Agid

29/01/2019 10:00:00

I siti internet della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana sono poco accessibili dai cittadini. Questo quanto contenuto in due inviti del difensore civico dell’Agid, l’Agenzia Italia digitale, rivolti nei confronti dell’amministrazione regionale e dell’Assemblea regionale siciliana. In base a due diverse segnalazioni che sono giunte agli uffici romani dell’Agenzia, infatti, il difensore civico ha emesso le due note alle quali adesso le amministrazioni siciliane dovranno rispondere entro trenta giorni, dandone conferma agli uffici.

Per quanto riguarda quello indirizzato a Palazzo d’Orléans «si evidenzia il mancato rispetto della normativa in materia di accessibilità relativamente a documenti amministrativi informatici emessi dalla Regione Sicilia e pubblicati nella pagina Amministrazione Trasparente, nella sezione dove vengono pubblicati gli elenchi dei decreti dell’Ufficio coordinamento sistemi informativi». Secondo l’istruttoria condotta dall’Agenzia «vi sono atti emanati dalla Regione Sicilia, che sono pubblicati in formato pdf, come documenti-immagine e, quindi, non adeguatamente accessibili a persone con disabilità» come invece prevedono le normative.

Discorso simile per l’invito indirizzato alla Assemblea regionale siciliana. Anche in questo caso Agid evidenzia «il mancato rispetto della normativa in materia di accessibilità relativamente a documenti amministrativi informatici emessi dall’Assemblea regionale siciliana» e pubblicati nella sezione relativa ai bandi di gara citando il bando di gara relativo al servizio di ristorazione all’interno del Palazzo.