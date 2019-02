Lo sport del weekend, per il Marsala comincia con la Cittanovese un trittico terribile

02/02/2019 06:55:00

Sabato 2 febbraio 2019, primo fine settimana del mese, e come al solito la carne al fuoco per il weekend sportivo è tanta. Cosa accadrà alle maggiori squadre sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani? Scopriamolo:



In Serie C Girone C è in programma la 24° giornata (5° del girone di ritorno), e il Trapani del patron Vittorio Morace giocheranno contro il Monopoli. I granata, a quota 44 punti a nove lunghezze dalla vetta, ha dieci punti di vantaggio rispetto alla compagine barese, comunque ben inserita all'interno della zona playoff promozione. All'andata, in terrà pugliese, finì 0-0.

In Serie D Girone I è tempo per la 22 giornata (5° di ritorno), con il Marsala del vice-presidente vicario Antonino Lo Presti che ospiterà la Cittanovese. Gli azzurri, quarti in classifica con 33 punti (in zona playoff), devono assolutamente provare a vincere, visto che il successo sfugge ormai consecutivamente da tre turni nei quali i lilibetani si sono visti pareggiare dopo essere stato in vantaggio in tutte le occasioni. Dall'altra parte, però, i giallorossi calabresi sono la squadra più in forma del campionato, in piena striscia positiva e terzi in classifica con 34 punti. All'andata, a Cittanova (RC) finì 0-0.

In Eccellenza Sicilia Girone A si gioca il 20° turno (4° di ritorno), con il Marsala 1912 del presidente Salvatore Marino (ufficialmente incaricato nei giorni scorsi) che sarà impegnato contro la Parmonval. Gli Azzurri, in piena zona playout con 19 punti, incontro i palermitani che di contro sono quarti con 34 punti in zona playoff, e l'imperativo è comunque quello di fare punti. All'andata, al “Lo Monaco” di Palermo finì 1-1 con il vantaggio marsalese nel primo tempo di Sainey e il pareggio palermitano di Bennardo ad inizio ripresa.

Così le altre trapanesi del campionato: il Mazara del presidente Filippo Franzone, sesto in classifica con 33 punti e ad una sola lunghezza dai playoff, giocherà a Canicattì (AG) contro i biancorossi locali, allenati da mister Nicola Terranova, proprio mazarese. Il Canicattì, che in settimana hanno vinto la “Coppa Sicilia – Memorial Gianfranco Provenzano”, ovvero la Fase Regionale della Coppa Italia di Eccellenza 2018-2019, battendo 1-0 grazie al gol di Lupo i ragusani del Marina di Ragusa sul neutro dell' “Orazio Raiti” di Biancavilla (CT) (sede che ha sostituito quella stabilita, ovvero il “Dino Liotta” di Licata (AG) per motivi di ordine pubblico), ha avuto accesso così alla Fase Nazionale, dove incontrerà il Corigliano di Corigliano Calabro (CS); gli agrigentini sono secondi a quota 43 punti ma la vetta dista ben sei lunghezze... i canarini devono assolutamente provare a fare punti. Il Castellammare '94 del presidente Nicola Barone aspettano i nisseni del Mussomeli. I biancoazzurri di Castellammare del Golfo stazionano a metà classifica con 26 punti, mentre gli avversari sono in zona playout con 22 punti: una vittoria vedrebbe la salvezza a un passo.

Il Dattilo Noir del presidente Michele Mazzara andrà sul campo del Geraci. I gialloverdi di Paceco, quinti a quota 33 punti e ad un sola lunghezza dai playoff, dovranno far punti sul campo dei madoniti palermitani, che inseguono in classifica a due gradini e tre lunghezze. Infine, l'Alba Alcamo del presidente Luigi Prestigiacomo andrà sul vicinissimo campo dei palermitani del Partinicaudace. I bianconeri di Alcamo, a Partinico (PA) dovranno a tutti i costi fare risultato, visto che i 23 punti consentono al momento di avere solo un punticino di vantaggio sulla zona playout, stessa zona che invece i palermitani inseguono, essendo al momento penultimi e virtualmente retrocessi direttamente con 11 punti. In Seconda Categoria Sicilia Girone A va in scena la 14° giornata (3° di ritorno). I marsalesi dello Sporting R.C.B, quarti con 20 punti, ospitano il Castellammare Calcio, terzo con 22 punti, in uno scontro che vede entrambe le compagini al momento dentro alla zona playoff. I petrosileni del Bianco Arancio Petrosino del patron Antonio Galfano saranno invece impegnati nella madre di tutte le trasferte, quella di Lampedusa (AG) contro gli isolani locali; i giallorossi hanno 17 punti, con una lunghezza di margine rispetto ai playout (dove stazionano i lampedusani con 13 punti) ed uno di distanza dai playoff: bisogna fare punti. In Terza Categoria Sicilia Girone Trapani è tempo per l'8° turno. I marsalesi del Real Paolini del presidente Giuseppe Culicchia, sesti a 9 punti con due lunghezze di ritardo rispetto alla zona playoff, andranno a giocare a Mazara del Vallo (TP) contro lo Sport Club Mazara, ultima con soli 3 punti. I locali del Petrosino Marsala del patron Baldassare Licari, quarti (e nei playoff) con 13 punti ospitano l'altro fanalino di coda del campionato, il Camporeale 2018 di Camporeale (PA). In Eccellenza femminile Girone Sicilia si gioca la 4° giornata ed il Marsala Femminile del presidente Giuseppe Chirco sarà di scena a Palermo sul campo del Delfini Vergine Maria. Le lilibetane, ultime con ancora 0 punti, dovranno assolutamente vincere contro le abbordabili palermitane, anch'esse ancora al palo in graduatoria.



In Serie C1 Sicilia Girone A si disputa il 17° turno (4° di ritorno), con il Marsala Futsal del presidente Paolo Tumbarello che sarà impegnato a Trabia (PA) contro il Real Trabia. Gli azzurri, sesti a quota 24 punti in classifica, devono inseguire la zona playoff che dista tre lunghezze, mentre i palermitani in classifica hanno 14 punti e sono in zona playout: sarà partita durissima.



In Serie A2 Girone Ovest di pallacanestro mercoledì 30 gennaio 2019 è andata agli archivi la 19° giornata (4° di ritorno), con la 2B Control Trapani di coach Daniele Parente che ha perso contro gli alessandrini della Novipiù Casale Monferrato con il tabellone luminoso fermatosi sul 96-75. Capitan Andrea Renzi e compagni nulla hanno potuto contro la corazzata piemontese, nonostante i 14 punti messi a referto dal solito Clarke. Le canotte granate sono rimaste così a 18 punti, con la distanza dalla quota playoff che adesso però è salita a quattro lunghezze.

Adesso invece è tempo per la 20° giornata (5° di ritorno), e la 2B Control Trapani rimarrà in provincia di Alessandria per affrontare la Bertram Tortona. E' un incontro cruciale per i trapanesi, per allontanare la zona playout che si è fatta nuovamente incombente, e rifarsi sotto alla zona playoff; l'avversario è modesto, essendo terzultimo a quota 12 punti in piena zona playout.

In Serie D Sicilia Girone Nord si gioca il 16° turno (5° di ritorno), e la Nuova Pallacanestro Marsala ospita la Fortitudo Messina. I lilibetani, in medio-bassa classifica con 12 punti, devono provare ad arginare la capolista che di punti ne ha 22, per avvicinare ancora di più la zona playoff.



In Serie B2 Girone I di pallavolo femminile si gioca il 14° turno (1° di ritorno), con le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte del presidente Santo Catalano che andranno in trasferta a Reggio Calabria contro la Volley Reghion. Le padrone di casa sono terze, in zona playoff promozione, con 25 punti, mentre le selinuntine sono penultime, in zona retrocessione, con 5 punti. Ma attenzione: all'andata il pronostico fu clamorosamente sovvertito, con le atlete castelvetranesi capaci di imporsi tre a due e conquistare l'unica vittoria (che portò in dote solo due punti però) collezionata nella prima metà del campionato. Serve un altro miracolo del genere per dare il via ad una onirica rimonta in chiave salvezza, al momento distante sei punti.

In Serie C Sicilia femminile Girone A si disputa la 12° giornata (1° di ritorno), e la L'Agren Fly Volley Marsala del presidente Roberto Marino sarà impegnata sul campo della Natì Volley Canicattì. Le azzurre, decime ed in zona retrocessione con 11 punti, a Canicattì (AG) dovranno cercare di contenere i danni contro la capolista che di punti ne ha 30.



In Serie A2 Girone E di pallamano femminile è tempo per la 13° giornata (3° di doppia andata), con la LeAli Marsala della presidente Eliana Maggio che andrà a giocare ad Agrigento contro il Girgenti. Le lilibetane, prime a punteggio pieno con 24 punti, passeggeranno contro le agrigentine che sono ultime con 0 punti.



Emanuele Scavuzzo