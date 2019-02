Eccellenza, il punto sulla 20Â° giornata

03/02/2019 18:07:00

Archiviata la ventesima giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia 2018/2019. Invariata la situazione in vetta, con il Licata che mantiene sei punti di vantaggio sul Canicattì. Di seguito tutti i risultati finali:

Nuova Caccamo-Sant'Agata 2-1

Canicattì-Mazara 5-2

Castellammare-Mussomeli 1-1

Cus Palermo-Licata 0-1

Geraci-Dattilo Noir 3-3

Partinicaudace-Alcamo 1-2

Pro Favara-Castelbuono 3-1

Marsala 1912-Parmonval 0-0

Il Licata non sbaglia un colpo. Gli uomini di mister Campanella sbancano il campo del Cus Palermo grazie alla rete di bomber Cannavò e restano a +6 sul Canicattì. Biancorossi che hanno travlto il Mazara con ben cinque reti, siglate da Iraci, De Luca (doppietta), Ferotti e A. Caronia. Inutili i goal di B. Caronia e di Cipolla su rigore per i canarini. Canicattì che festeggia così, nel migliore dei modi, davanti al suo pubblico, la vittoria della fase regionale di Coppa Italia di Eccellenza. Clamorosa vittoria della Nuova Caccamo contro il Sant'Agata, tra le mura amiche. Dopo il goal in avvio degli ospiti con Saverino, eroica rimonta dei padroni di casa con Calabrese e Guastella. Pirotecnico e spettacolare 3-3 tra Geraci e Dattilo Noir. All'iniziale vantaggio dei madoniti, firmato da Velardi risponde, dopo appena un giro di lancetta, Matera. Gialloverdi che passano poi in vantaggio al trentesimo, grazie al maldestro autogoal di Di Simone. All'ora di gioco il Geraci pareggia con Scillufo, ma poi è di nuovo Matera a portare in vantaggio il Dattilo. A dieci minuti dal termine è ancora Scillufo che completa la sua personale doppietta e regala un insperato punto ai suoi. In zona salvezza si spartiscono la posta il Castellammare ed il Mussomeli. Al vantaggio ospite, arrivato per effetto di un penalty trasformato da Messina, rispondono i padroni di casa con un altro tiro dagli undici metri, realizzato da Di Bartolo. Ottima vittoria in trasferta, sul campo del Partinicaudace, per l'Alcamo che va così a +6 sulla zona play-out. In rete per i bianconeri Palazzolo, dopo appena cinque minuti, e Bisogno. Momentaneo pareggio del Partinicaudace firmato da Guaiana. Vittoria pesante anche per la Pro Favara, che sbriga la pratica Castelbuono, tenendo a debita distanza la zona play-out ed avvicinandosi sempre di più alla salvezza diretta. Sugli scudi per i favaresi Contino, autore di una splendida doppietta al rientro dopo una squalifica di oltre due mesi. Nell'anticipo giocato ieri pari a reti bianche tra Parmonval e Marsala 1912, con i mondelliani sfortunati e poco cinici sottoporta.

La Classifica:

Licata 52

Canicattì 46

Sant'Agata 39

Parmonval 35

Dattilo Noir 34

Mazara 33

Geraci 31

Pro Favara 28

Castellammare 27

Alcamo 26

Mussomeli 23

Marsala 1912 20

Cus Palermo 16

Nuova Caccamo 15

Partinicaudace 11

Castelbuono 3

Il prossimo turno (sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019):

Parmonval-Castellammare

Alcamo-Canicattì

Sant'Agata-Marsala 1912

Dattilo Noir-Pro Favara

Licata-Nuova Caccamo

Mazara-Cus Palermo

Mussomeli-Geraci

Castelbuono-Partinicaudace

Riccardo Tranchida