Maltempo in Sicilia: pioggia, allagamenti e frane. Egadi ancora isolate

06/02/2019 07:17:00

Continuano i danni del maltempo in Sicilia. La pioggia e il vento di burrasca hanno causato allagamenti e frane. Ieri è stata chiusa per alcune ore l'A18. Frane nel messinese, con due famiglie evacuate. Sotto osservazione il fiume Milicia nel palermitano. Egadi ancora isolate. Oggi l'allerta meteo finisce, e si dovrebbe tornare alla normalità. Tantissime le strade provinciali chiuse, con una donna rimasta viva per miracolo dopo la caduta di un masso sulla sua auto. Da anni nessuno interviene per la manutenzione delle strade interne siciliane. Allagamenti si registrano in diverse città. La Giunta Regionale ha stanziato 5 milioni di euro per le province colpite dal maltempo.

Da oggi la situazione tornerà lentamente alla normalità. Nella notte appena trascorsa, diverse sono state le operazioni di soccorso e ripristino di tratti stradali interdetti da frane e allagamenti, da parte dei Vigili del fuoco e Protezione Civile.

I danni maggiori si riscontrano nella caduta di alberi provocata dalle forti raffiche di vento, da allagamenti e dall'esondazione di alcuni fiumi e torrenti. Oggi la situazione è prevista in miglioramento anche grazie alla cessazione delle piogge. Prevediamo solo qualche piovasco, ma il peggio è passato.

La forte pioggia caduta la notte scorsa ha creato anche delle buche nell’asfalto dell’autostrada A18, che hanno provocato danni ad automobilisti. Per mettere in sicurezza la strada è stato chiuso lo svincolo di Taormina e bloccato il tratto tra Giardini Naxos e Roccalumera, in direzione Catania-Messina. Lavori sono in corso per il ripristino della circolazione.

Le abbondanti piogge stanno creando disagi anche in provincia di Palermo. Il torrente Miliciache la notte del 4 novembre scorso straripò uccidendo nove persone che si trovavano nella zona in una villetta abusiva torna a farsi minaccioso. Anche questa mattina i vigili del fuoco sono nella zona per assistere diversi automobilisti bloccati e per cercare di monitorare l’area.

Interventi in provincia per allagamenti anche a Misilmeri, Ficarazzi e a San Giuseppe Jato. Una nuova notte di allagamenti e interventi dei vigili del fuoco nella parte orientale di Palermo. La pioggia caduta intensamente ha provocato disagi agli automobilisti nella zona di via Messina Marine, via Imera, corso Re Ruggero, la zona dell’ospedale Policlinico e in viale Regione Siciliana.