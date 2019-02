Eccellenza, il punto sulla 21Â° giornata

10/02/2019 18:25:00

Conclusa la ventunesima giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia. Canicattì che sbanca Alcamo e prova a tener testa fino alla fine ad un Licata che pare non volersi fermare mai. Di seguito tutti i risultati finali di giornata:

Alcamo-Canicattì 0-1

Dattilo Noir-Pro Favara 2-1

Licata-Nuova Caccamo 3-0

Mazara-Cus Palermo 1-1

Mussomeli-Geraci 3-2

Castelbuono-Partinicaudace 4-1

Sant'Agata-Marsala 1912 2-1

Parmonval-Castellammare 1-1

Il Licata è un vero e proprio rullo compressore. Tutto facile contro la Nuova Caccamo, travolta da tre reti. In goal per la capolista del campionato Assenzio e e Cannavò, autore di una doppietta. Si tiene a sei lunghezze di distanza il Canicattì espugnando Alcamo. Decisiva la rete di Di Mercurio per i biancorossi. Vittoria importante per il Dattilo Noir, che consolida il proprio piazzamento play-off battendo in casa il Pro Favara. A segno per i gialloverdi Seckan e Bennardo, momentaneo pareggio siglato da Iannello per gli ospiti. Succede tutto negli ultimi minuti tra Mazara e Cus Palermo. Al vantaggio dei canarini a quattro dalla fine risponde al quinto minuto di recupero Lauricella, che regala un punto al Cus. Sant'Agata che fatica più del previsto ma alla fine ha ragione del Marsala 1912. Vittoria in rimonta per i messinesi, capaci di reagire all'iniziale svantaggio, siglato da Lo Bue, con il penalty di Cicirello ed il sorpasso nel finale di Saverino. Gara spettacolare tra Mussomeli e Geraci. Mussomeli in vantaggio poco dopo il ventesimo con Messina dagli undici metri, pareggio poco dopo di Russello. Nuovo vantaggio dei padroni di casa con Alba sul finire della prima frazione, ma Geraci che riagguanta il pari con Velardi a inizio ripresa. Decisivo ancora una volta Messina, ad un quarto d'ora dal termine, che completa così la sua personale doppietta. In coda roboante vittoria del Castelbuono nello scontro diretto con il Partinicaudace. Sono ben quattro i goal per i madoniti, a firma Ferrante (doppietta), Gustavo e Cornazzani. Il goal della bandiera ospite è siglato da Rinaudo. Nell'anticipo del sabato Parmonval e Castellammare si dividono la posta in palio con una rete per tempo. Per i palermitani di Partanna-Mondello a segno D. Messina, per il Castellammare Lentini.

La Classifica:

Licata 55

Canicattì 49

Sant'Agata 42

Dattilo Noir 37

Parmonval 36

Mazara 34

Geraci 31

Pro Favara 28

Castellammare 28

Alcamo 26

Mussomeli 26

Marsala 1912 20

Cus Palermo 17

Nuova Caccamo 15

Partinicaudace 11

Castelbuono 6

Il prossimo turno (sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019):

Cus Palermo-Alcamo

Canicattì-Castelbuono

Castellammare-Sant'Agata

Dattilo Noir-Mussomeli

Geraci-Parmonval

Nuova Caccamo-Mazara

Pro Favara-Partinicaudace

Marsala 1912-Licata

Riccardo Tranchida